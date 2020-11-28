蔡英文推公益桌曆9小時內搶空　募款逾200萬捐動保團體

▲蔡英文推公益桌曆。（圖／翻攝嘖嘖募資平台）



政治中心／綜合報導

新的一年即將到來，總統蔡英文日前發起2021年公益桌曆募資活動，限量3500本9小時內全數售完，一共募得超過200萬元，所得扣除成本後，將全數捐給動保團體。

蔡英文親自上陣帶著自己的兩貓三狗，還邀請網紅雞排妹（鄭家純）、 魚乾 Annie、好味小姐Lady Flavor、A RAY、昆蟲擾西（吳沁婕）、 巨人（黃皓平）、希露弟弟啃雞腿等，以及他們的動物好夥伴，共同推出2021年的公益桌曆。

民進黨網路社群中心主任范綱皓今天表示，募資計畫一起跑，4個小時就募得超過100萬元，9個小時內3500本全數被訂完，甚至有粉絲大手筆一次買了100本。

民進黨媒體創意中心主任王柏鈞說，在蔡總統的號召下，民進黨協助策劃這次公益專案活動。其中有關平面攝影、造型梳化、設計規劃等實際執行成本，則由民進黨吸收。

民進黨表示，蔡總統發起這次2021公益桌曆計畫，所有募資所得扣除成本（成本為銀行收取的必要手續費、印刷費用與物流費用等）後，全數捐贈給動保相關團體，包括財團法人惠光導盲犬教育基金會、社團法人台灣之心愛護動物協會、社團法人台灣動物保護協進會。