動手摔鄭天財？　陳柏惟：只是想把他推開「不知道那麼大力」

▲陳柏惟接受媒體訪問。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

基進黨立委陳柏惟日前開直播要國民黨在27日好好讓行政院長蘇貞昌報告，要求撤走2隻模型豬，更嗆聲要「1打35」，沒想到當天卻遭國民黨立委圍毆，還被林為洲鎖喉。對此，陳柏惟下午出面受訪避談「1打35」的狀況，強調當時是在清議場內豬內臟，結果鄭天財過來把弄好的垃圾打翻，所以就順手一推「不知道為什麼那麼大力」。

陳柏惟表示，當時前一個動作在勸架，立委吳秉叡、魯明哲過來之後，就要拿雨衣當垃圾袋要清理那些豬內臟，撿到一半，鄭天財就過來把垃圾打翻，「我本來只是想推他，不知道為什麼那麼大力」。

陳柏惟解釋，是鄭天財先撥倒垃圾桶，當時就想扶垃圾桶，結果他就抓我手，所以我就順著把他推開；他也說，若真的要打，大可以追打、揮拳，但從頭到尾都沒有出拳，而且後來被林為洲架走後，我把他手甩開，他也跌在地上。

至於日前說「1打35」的說法，陳柏惟不願多談，而是否介意「圍毆」的說法，陳柏惟說，不認為自己遭圍毆，因為動作也做出來了，有武裝的意思，團體激動難免，希望能回到正常議事，譴責讓議事無法進行的人，被圍毆不會怪他們，若他們覺得這樣做對國家比較好，我覺得很遺憾。

現場有媒體發現陳柏惟身上有些許傷痕，是否會進行提告動作？陳柏惟說，有一個是左後方的老男人打的，不認識對方，也不是每個立委都認識，但也不會主動驗傷。

陳柏惟批評國民黨用豬內臟是很骯髒的手段，很難清味道也很重，他強調，立法院是大家的，不能只能一個黨有聲音，小黨說到一半一直被干擾，真心希望議事能正常進行。