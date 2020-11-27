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雲端最前線／高股息ETF大閱兵 怎麼挑才能兩頭賺？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

新聞節目中心／綜合報導
目前全民理財運動，除了存股，存ETF也很盛行，無非是希望藉由穩定配息，創造被動收入，能夠月月領取穩健現金流，再也不用看老闆臉色過日子。目前國內配息ETF類型有哪些？多久配息一次？規模前10大配息ETF，今年以來績效表現如何？《雲端最前線》27日邀請分析師陳唯泰、台灣ETF投資學院創辦人李柏鋒，以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲▼股票,投資,理財,ETF,基金。（圖／視覺中國CFP）

▲高股息ETF該怎麼挑？（圖／視覺中國CFP）

全球低利率環境之下，好收益商品難求，因此，ETF只要標榜著高配息、高股息的字眼，都會成為投資人瘋搶的標的。為何高息ETF只要逢低拉回，股市散戶就瘋狂追買？前10大最會配息的ETF，過去配息狀況如何？國內幾檔人氣配息ETF，平均填息速度如何？ ETF配息頻率高，填息速度是否會比較快？選擇配息ETF，該注意哪些重點，才能每月都能穩穩數鈔票？登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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