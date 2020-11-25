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「施政絕不分藍綠！」侯友宜：新北崛起台灣就崛起

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▲▼新北市長侯友宜接受《雲端最前線》專訪。（圖／翻攝畫面）

▲新北市長侯友宜接受《雲端最前線》專訪。（圖／翻攝畫面）

記者羅婉庭／台北報導

新北市長侯友宜25日接受《雲端最前線》專訪，針對多項指標都拿下最高民調，侯友宜述說自己的施政理念，他強調，絕對不要分政黨、分藍綠，領導一定講求團隊紀律、榮譽，不以個人政黨為主，更要展現沒有選票的壓力。新北市是大台北地區的中心，更是1000多萬人口的中心點，必須要與國際競爭，只要新北崛起，台灣就會崛起。

《雲端最前線第935集-侯友宜專訪FB完整看》

《雲端最前線第935集-侯友宜專訪Youtube完整看》

侯友宜表示，新北市是台灣縮影，少子化、高齡化、城鄉差距、人均預算相對低等問題，市長必須在所有困難中找到方向，過去10年來，他了解新北市民想要的是果斷、除弊又溫暖的市長，因此他從經濟、社會、環境大幅的著手，希望市民看到不一樣的市長。他強調，他沒有選票壓力，所以不要去想未來要做什麼，只想現在要給市民什麼。

侯友宜舉例，他花了很多時間整治五股垃圾山，因為五股、泰山是新北的中心點，更是飛機降落前會經過的國家門面，過去30年沒人敢碰的地方，整頓了一年後面貌完全不同了，這個案子就是除弊、興利綁在一起執行。

侯友宜指出，北北基宜桃的軌道、交通路網必須合作發展，以「你好我才好」的想法做事，大台北區域沒有疆界，施政也絕對不可以分顏色，完全是以大台北市民想要的為方向。新北更在新住民、新創生、新趨勢、新美學等面向，打造一個多元大熔爐，29區也有各自的特色。

侯友宜指出，他過去這段時間與新北市1千多位里長開了座談會，直接向他反映真正的民意，解決問題，相關局處隨時抽查，「里長的大小事，都是我的大事」，一個基礎建設絕對不輸大規模建設。他強調，用得到的才是市民的，包括變電箱移走、路變平、公園蓋起來，才是市民能感受到的地方。

侯友宜再舉例，他日前花少少的經費蓋了一個全世界最大的熊猴森樂園，就蓋在捷運三重站旁邊，打造讓家長孩子同樂的好地方，帶來很多開心歲月美好的回憶。大建設同樣要做，但民眾周遭的環境也要做好，才能落實行動治理、簡政便民，利民、便民、愛民是他的三民主義，以市民本位為主軸，這個觀念深植整個市府團隊。

對於永續城市發展，侯友宜自豪的說，「新北市做大市，新北市做大事」，一定要站上國際，因此要跟上國家先進指標，開放檢視，昨天在綠色和平組織見證下簽了氣候緊急宣言，永續城市是新北現在要走的明確道路。聯合國永續發展目標（SDGs）17項指標為準則來評比六都的市政表現，新北也在綜合評比獲得「最佳永續城市」獎，傲視六都。

侯友宜說，新北市除了已經加入國際組織「脫煤者聯盟」，也在去年成為全台第一個發布VLR（地方自願檢視）報告的城市，是全球前10個加入的成員，「公布」是一個決心與挑戰，「公布」也讓所有團隊知道市長決心，往永續城市的方向邁進。

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