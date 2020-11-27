陝西金絲猴爽住民宅「蹭吃蹭喝」　官方：國寶不會驅離

▲陝西一隻金絲猴把民宅當成自己家。（圖／翻攝自微博）

記者陳政錄／綜合報導

野生國寶動物闖入你家，該如何是好？近日大陸陝西漢中留壩縣一位村民，發現家裡來了一隻「蹭吃蹭喝」的金絲猴，這隻山大王不只不怕生，還大膽與村民互動，完全把民宅當作自己家。經村民拍攝影片曝光後，林業局等官方人員也上門鑑定，稱金絲猴是野生動物，有權自主生活，所以不會驅趕或送到動物園。

從村民拍攝畫面可見，這隻金絲猴住在他家院子裡已近一個月，每天「坐等」村民投餵蘋果、胡蘿蔔，甚至有遊客慕名而來圍觀，每天接近百人，但金絲猴不僅沒有害怕，反而更淡定坐下用餐，還時不時的撓撓自己的腿。

▲官方表示會定期派人察看。（圖／翻攝自微博）

對於金絲猴把民宅當自己家，陝西漢中留壩縣林業局等官方部門表示，得知此案後，已經派員了解，目前金絲猴身體狀況良好，村民也沒有強制要求牠住在自己家，或圈養等行為，由於經野生動物收留中心鑑定，金絲猴有權可在野外自主生活，因此不會驅趕或送到動物園；工作人員強調，會定期派人去村民家中查看金絲猴的情況。

影片在網路上流傳後，網友紛紛感嘆「真不愧是猴哥」、「你猴爺什麼大風大浪沒見過」、「愚蠢的人類」，也有人認為，金絲猴或許因為冬天食物短缺，才不願離開「食物充足」的人類社會，但對於此類大陸國家一級保護動物，有網友直言，金絲猴一直生存在村民家中，也非長久之計，當地官方仍須採取合適的措施來解決問題。

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