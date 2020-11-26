崑大餐飲系接待國際外賓專業獲肯定　香格里拉飯店親頒感謝狀

▲香格里拉台南遠東國際大飯店人力資源部總監黃介宏，親自頒授感謝狀表揚學生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學餐飲管理及廚藝系，101學年度招生以來，與知名的香格里拉台南遠東國際大飯店即有密切往來，每年都選送學生前往進行海外學年實習，因餐飲系學生實習期間表現良好，香格里拉飯店接待國際外賓，便指定該系學生全程服務，受到業主及外賓肯定，由人力資源部總監黃介宏親自頒授感謝狀表揚學生。

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業界實習為崑大餐飲系的畢業門檻，該系不僅是各項國際賽事常勝軍，更是各大飯店眼中的實習優等生。香格里拉飯店於日前接待70名來自世界各地的國際外賓，便由人力資源部總監黃介宏、人力資源部培訓主任毛郁雯親自接洽餐飲系，由邱翠華老師遴選19名學生及1名甫畢業的校友參與服務，包辦貴賓引導及接待、全場酒水服務、主客桌服務等任務，專業表現備受肯定，每一位同學皆獲頒感謝狀。

李天祥校長表示，此次參與任務的20名服務人員，在學期間接受到完善的訓練，當中不乏有參與過新加坡知名飯店實習且獲得肯定的優秀學生。甫畢業的校友鄭雅云即參與過文華大酒店(Marina Mandarin Singapore)海外實習，四年級林玉婷、吳書韶、蔣智凱等人，則分別參與過聖淘沙安國酒店(Singapore Amara Sanctuary Resort Sentosa)、Singapore Two Chefs Bar、Singapore RedDot BrewHouse實習，表現優良，負責該次宴會的全場酒水服務。

此外，參與新加坡Swimming Club海外實習的四年級鄭淑敏、參與文華大酒店實習的陳俊吉，以及餐飲系會會長三年級王秀芳，二年級張威瑜、許如濴、謝昕妤、林憶珊、劉竣傑、吳紹瑋等人，負責主桌服務，他們在校擔任餐飲服務小老師，或是課程表現優異，專業表現不亞於業界；曾參與學校各大小服務接待及餐會的四年級呂泱昕、陳妍希經驗豐富，負責貴賓引導及接待；四年級陳繐渝、三年級洪萾潔及二年級的邱秀茹、李昀鴻等人，則負責客桌服務。



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