奪2命裝桶溶屍…主謀回鄉「發救濟金」裝好人！染血雙手爽捧感謝狀

▲桶屍案徐姓主謀(左)回鄉後，自掏腰包數萬元致贈里民救濟金，還曾獲頒感謝狀。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽、戴若涵／台中報導

刑事局中打日前偵破一起駭人聽聞的桶屍案！2017年間一名16歲蔡姓少女、54歲黃姓男子遇害後，被兇嫌分別裝入桶內，棄屍於台中豐原與苗栗山區。事後涉案的其中一名兇嫌良心不安，酒後向他人吐露，全案才因此曝光。徐嫌老家的里長得知消息後，感到不敢置信，表示徐男2019年間曾捐出數萬元的救濟金給需要的里民，還因此獲頒感謝狀。

根據警方調查，當時年僅16歲的蔡姓少女自幼父母離異，由父親一手帶大，但國中時性格叛逆、時常逃家，因此結識徐嫌集團中的已婚王男並交往，不料，2017年間一次逃家後竟就此人間蒸發，蔡父只好向警方報案協尋。

據悉，蔡姓少女與王男交往後，因遭誣陷侵吞集團內部300萬元款項，遭徐姓主謀殺害，遺體被裝入桶內、倒入強酸溶屍。王姓男友也全程目擊，但因遭到徐嫌要脅，「敢說出去的話連你也做掉」，因此選擇默不吭聲。豈料時隔3年，其中一名涉案嫌犯因不堪良心譴責，酒後吐真言、說出案情真相，意外讓全案因此曝光。

▲桶屍案案發地點曝光。（圖／記者白珈陽攝）

日前檢方會同法醫進一步解剖發現，少女致命傷有3處，其中胸口不僅有剪刀狠刺的痕跡，遺體被發現時，該把剪刀仍插在左胸口上，頭部也遭受重擊，導致頭骨碎裂，另外，頸部也有被利刃割出的傷口，死狀可說是相當悽慘；至於黃男的傷勢，則是頭部中彈。

當地里長透露，徐姓主謀退伍後曾在地方上擔任守望相助隊隊員，2019年2月時更自掏腰包捐了數萬元的救濟金，當時為表示謝意，里還頒發感謝狀給徐嫌，如今回想，蔡姓少女當時早就已經遇害，「實在想不到會做善事的人，竟會犯下如此惡行！」