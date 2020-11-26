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桃園前議員張運炳發監延3週！賄選判囚3年半...心臟病準備開刀

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▲前桃園市議員張運炳26日下午準時向桃園地檢署報到。（圖／記者沈繼昌攝）

▲前桃園市議員張運炳26日下午準時向桃園地檢署報到。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

前桃園市議員張運炳因賄選案被判處3年6月定讞，原先預計26日發監執行，已罹患口腔癌的張運炳今天準時報到，並向檢察官提出罹患口腔癌、心臟病等診斷證明，以必須就醫接受手術為由希望延緩入監，桃檢臨時開庭詢問，根據其提供口腔癌、心臟病手術開刀等證明，桃檢同意暫緩3週執行，亦即12月17日下午3時報到發監。

無黨籍的前市議員張運炳是桃園縣市7連霸議員，2018年競選連任時被查出在11月24日投開票日當天凌晨，張與堂弟開車向其樁腳行賄，交付1萬2千元至4萬元等現金，後來雖順利連任，但行賄全程都被檢調蒐證。

刑事庭在一、二審均依「公職人員選舉罷免法」交付賄賂罪，判處張3年6月徒刑、褫奪公權4年，最高法院認為二審判決沒有違誤之處，日前駁回上訴全案定讞；民事部分，張被判當選無效，上訴高院後自知翻盤無望，後來撤回並在今年2月14日向市議會請辭，其遺缺由中壢選區葉明月遞補。

▲前桃園市議員張運炳26日下午準時向桃園地檢署執行科報到，隨後進入臨時庭訊問其所提延後報到原因。（圖／記者沈繼昌攝）

▲前桃園市議員張運炳26日下午準時向桃園地檢署執行科報到，隨後進入臨時庭訊問其所提延後報到原因。（圖／記者沈繼昌攝）

張運炳今天下午2時46分在家人陪同下到桃檢執行科報到，對於媒體詢問身體狀況，他揮手表示感謝關心，因口腔癌仍有些病變，有攜帶醫院口腔癌與心臟病史等診斷證明向檢方提出，希望能爭取暫緩發監執行。

桃檢召開臨時庭訊問，檢方討論近1小時，以張所犯賄選案件刑度為3年6月有期徒刑，尚未達「防範刑事判決確定案件受刑人逃匿聯繫作業要點」第2點所定之死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑案件之標準；張到庭後陳述有冠狀動脈心臟病（已裝設支架）、心絞痛病史與罹患右側軟顎腫瘤及頰黏膜癌，預計將在11月30日入院檢查心臟，同年12月3日入住某醫院接受手術等情，並提出醫院診斷證明書為證。

此外，桃檢指出，張自賄選案判決確定，均依桃檢執行科檢察官要求，每日至戶籍地派出所簽到，迄今均無異狀，且今日報到時已主動繳納經法院判決沒收預備賄選金82萬1千元，綜合考量張獲悉判決確定後到案接受執行之態度、生活作息、身體健康狀況，檢方尊重其就醫權利，執行檢察官同意其提出延緩3週報到，以利其進行相關醫療行為。但延緩報到期間，桃檢亦會以適當方式加以監控，張運炳預計12月17日下午3時報到。

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