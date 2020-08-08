指甲插針+火燒+電擊殘虐逼討150萬　17歲車手黑吃黑...酷刑嚇出心臟病險死

▲桃園市湯姓男子為詐團人員，懷疑杜姓車手侵吞150萬元款項，糾眾以火燒、電擊等方式凌虐，杜男爆發心臟病送醫獲救，事後提出民事求償。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

詐騙集團成員湯姓男子於2017年6月間懷疑成員之一的杜姓男子侵吞150萬元款項，涉嫌糾眾將杜男綑綁強押至新北市某處以棍棒痛毆，還以針刺杜男指甲、火燒與電擊等方式凌虐逼迫其吐出150萬元，杜男被嚇到心臟病發送醫急救才獲釋，事後對湯男提告並求償百萬元，因湯男在逃未到案，法官認審結，判處湯男應賠償杜男20萬元，本案還可上訴。

法院判決書指出，案發時僅17歲的杜男主張，2017年6月3日他擔任車手，收到詐團交付150萬元詐款，當時見金額豐厚打算放進口袋侵吞，沒再交還給上手，其他成員得知後向湯男陳述，結果杜男在新北市板橋區某家燒烤店被湯男等人強押上車，將其載往台北市北投區一家廢棄洗車場綑綁痛毆。

湯男等人逼問杜150萬元贓款流向，期間還遭眾人拳打腳踢，還持木棍痛毆頭臉、手腳等處，還有人以針刺其指甲縫、火燒、電擊等方式凌虐，杜受不了疼痛坦承有60萬元藏在住處，湯派人到其住處拿錢，杜的媽媽交付款項，湯質疑款項不符不願放人，後來又被押至一處空屋內，繼續遭眾人凌虐毆打，導致心臟病發昏倒，湯等人趕緊送醫治療，原本湯等人要等候杜清醒後想繼續逼問贓款流向，但院方見杜男神情恐慌請湯等人離開急診室，杜才趁機打電話報警求救。

事後，湯等人不時跑到杜之住處騷擾要他還錢，杜根本不敢回家，身心嚴重受創，因此提告後附帶民事求償，向法院請求湯需給付精神撫慰金百萬元；法院民事庭法官審酌，針對該起詐欺集團騙取被害人150萬元，杜因侵吞遭押走凌虐部分，有檢警相關調查、偵訊與醫院驗傷證明等證據佐證，湯並未到庭或提出書狀辯駁，可認定杜主張為真實，法官審結，杜男精神上受有相當痛苦，請求精神撫慰金為有理由，審酌雙方案發時關係、湯男犯案動機、目的與手段等，認定求償以20萬元為適當，判處湯應賠償20萬元，本案還可上訴。

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