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「牙醫界豪乳林志玲」遭女網友控告妨害自由　不起訴理由曝光

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▲人稱「牙醫界林志玲」的女神醫師劉芷伊，時常上談話性節目不料遭女網友私訊騷擾，她希望對方停止竟挨告 。（圖／翻攝自Facebook／Dr. Chavelle 劉芷伊醫師）

▲人稱「牙醫界林志玲」的女神醫師劉芷伊，時常上談話性節目不料遭女網友私訊騷擾，她希望對方停止竟挨告 。（圖／翻攝自Facebook／Dr. Chavelle 劉芷伊醫師）

記者黃宥寧／台北報導

人稱「牙醫界林志玲」的女神醫師劉芷伊，時常受邀參加醫療談話性節目，不料今年間遭女網友到她臉書粉絲團私訊還加碼寄還寄E-mail給她，內容多是批評加質問「為什麼上節目亂說話」等。劉芷伊覺得相當莫名其妙，柔性的回了她一封E-mail請她不要再騷擾了，沒想到女網友竟控告她涉嫌妨害自由；檢警調查發現劉只是請她停止騷擾，並不構成恐嚇意味給予劉不起訴處分。

個性活潑的劉芷伊，經常身穿醫師袍上節目，紮著整潔的馬尾、露出甜美微笑，有「牙醫界林志玲」之稱。她曾在節目上透露父母都是老師，年輕時和爸爸的關係不佳，被阻斷了出國念書的夢想，大學時搞叛逆，大三時加入入選TPI練習生，原本有機會可以出道，但爸爸因為憂鬱症自殺，讓她人生跌到谷底，為了實現爸爸的期許，她努力念完了醫學院，也成為一名牙醫師。

因為時常上談話性節目大方分享一些工作上經驗，不料在她臉書粉絲團卻收到一則令她相當莫名其妙的訊息。這名女網友並不是因為愛慕或是欣賞她才留言，而是大肆批評劉芷伊；並稱自己的父親是牙醫，質問她為什麼要上節目亂講話。一開始劉芷伊並不想理會該網友的留言，但沒想到對方竟寄E-mail給她，內容仍是滿滿的批評。

劉感到相當困擾與困惑，於是靜下心寫了一封E-mail柔性勸對方，希望對方停止這樣無故指控，也向對方說，「如果妳這樣不斷騷擾我， 如果妳的父母親知道一定會很難過」等；但這名女網友覺得劉這樣的內容根本就是在恐嚇她，於是怒告劉妨害自由。經檢方調查後認為，劉芷伊回信內容並沒有任何恐嚇字眼，只是柔性希望女網友停止這樣不實指控與騷擾，處份劉芷伊不起訴。

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