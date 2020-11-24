奪偏財運？「板橋借錢哥」假加油借錢買彩券　1hr遭揭2次大爆走

記者陳以昇／新北報導

新北市一名男子時常騎機車在板橋區一帶閒晃，時常謊稱車子沒油，向路過的騎士或民眾借錢，再拿去買彩卷；一名曾受騙的民眾向前揭發他的詭計，男子再轉往另一處故技重施，再被另一民眾揭穿，竟辱罵三字經後持甩棍恐嚇「打爆你的頭，砸爛你的車」，警方獲報到場將他帶回，訊後依恐嚇罪移送偵辦。

▲被封為「板橋借錢哥」的49歲馮男，被2民眾揭發後，怒持甩棍恐嚇，被警方逮捕移送 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，被網友封為「板橋借錢哥」的49歲馮姓男子，時常騎機車出沒在板橋地區，常以要趕去工作，機車剛好沒油為藉口，向路過民眾或機車騎士借錢，每次得手1、2百元，再拿去附近店家買彩卷，卻從來沒還過錢，受害民眾在臉書社團「我是板橋人」貼文，要大家小心。

▼49歲馮男持甩棍恐嚇 。（圖／記者陳以昇翻攝）

23日晚間10時許，馮男又在板橋區中山路2段附近，向一名路人借錢，正好曾上當受騙的李姓男子看見後，隨即上前告知路人不要受騙借錢，馮男火大持甩棍恐嚇，李男嚇到躲到附近超商報警。

晚間11時許，馮男轉往中山路及光復街口，又想故技重施借錢，另一名也被騙過的張姓男子騎機車路過，看到騙局上前揭穿，他竟惱羞成怒再拿出甩棍，怒嗆「打爆你的頭，砸爛你的車」，警方獲報到場將馮男逮捕帶回偵訊，訊後依恐嚇罪嫌移送新北地檢偵辦。

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