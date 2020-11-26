撩上正妹喜換Line...到家裡「坐大腿摸摸」　他挨告噴2萬求放生

▲年輕男子在信義區搭訕正妹，兩人交換聯絡資訊後相約，不料因為女生坐他大腿竟挨告。（圖／翻攝pakutaso網站）

記者黃宥寧／台北報導

信義區向來被稱為夜店文化的「一級戰區」，時常出現穿著時髦又火辣的年輕人。一名男生在知名百貨公司附近見到一名年輕正妹，於是向前搭訕，雙方交換聯絡方式。聊了幾天後相約出來吃飯，吃完飯後續攤到男生家。女生進門後問男生我該坐哪？男生請她坐在大腿上，不料過沒幾天女生竟控告他妨害性自主，但檢方認為男生事後已經給女生2萬元給予不起訴處份。

阿華（化名）8月時在信義區某百貨公司前，見到長相甜美的小芸（化名）於是上前聊天搭訕，雙方相談甚歡就交換聯絡方法。他們用手機聊天了幾天後，發現彼此很聊得來，於是相約酒吧吃飯。兩人吃完飯將近晚上11點想說再續攤，於是阿華提議不然就到他家坐坐好了。

到了阿華家，小芸就問阿華要坐哪？阿華就說坐我大腿好了，小芸沒有拒絕也就坐上去。小芸坐在阿華腿上時，兩個人有了親密動作，阿華也順勢的撫摸小芸；突然小芸接到友人電話就離開阿華家。豈料過沒幾天，小芸竟傳訊息給阿華，質問他「你那天為什麼要摸我？」阿華覺得莫名其妙打算不理會，但小芸已經對阿華提告妨害性自主。

檢警勘驗小芸手機發現，小芸曾向閨蜜抱怨「我被白摸了，連吃飯錢也是我付的。」閨蜜就跟她提議那就跟他要點錢。小芸轉向跟小華要錢，小華覺得自己被纏上，於是給了她2萬元想趕緊息事寧人。檢方認為男生事後已經給女生2萬元作為補償也給予不起訴處份。

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