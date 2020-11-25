台男花錢相親「只求處女」...洞房驚見妊娠紋　怒告婚友社！

▲高雄一名男子花5萬元透過婚友社尋找高中學歷且處女的對象，洞房驚見老婆不是處女肚子還有妊娠紋，怒告婚友社。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／高雄報導

高雄一名男子適逢結婚年齡並透過專門媒介外籍婚姻的婚友社尋覓對象，花了5萬元約定且開出擇偶條件，「高中學歷且處女」。事後發現婚介協會虛報超收費用，最令人生氣的是老婆竟然曾經懷孕生子不是處女更沒有高中的學歷。他指控婚協沒有做對象個人資料考察，老婆時常和同事鬼混導致感情生變，離婚後失眠精神崩潰，對此向婚介協會求償150萬元。

阿茂（化名）主張2009年12月21日與專門媒介台灣外籍婚姻協會（婚介協會）A經理接洽，簽下「臺灣外籍聯姻婚介輔導協會誇國境婚姻媒合書面契約」，並繳交5萬元，約定可介紹高中學歷且處女的結婚對象。同月26日前往大陸廣西桂林市酒店參加聯誼活動，在活動上認識了麗麗（化名）。並在隔天交付22萬8960元給予A經理，更火速在同月31日在中國辦理結婚。

阿茂事後發現婚介協會虛報且超收費用，也未履行契約約定服務收費項目，所有程序都是他自行辦理，不僅如此更讓他氣憤的是，麗麗不僅沒有高中學歷，而且在洞房時發現麗麗腹部有妊娠紋發現她曾生子不是處女，他認為自己根本被騙。他指控婚介協會並沒有對麗麗作個人資料考察、也沒婚前健康檢查及婚後協調，導致他誤跟麗麗結婚。他更提到麗麗婚後每天下班都和同事傳數十封簡訊並鬼混，導致他和麗麗感情生變，離婚後他常失眠、精神崩潰，無心工作，受有共150萬損害。

▼阿茂認為老婆不是處女也認為婚友社騙他。（圖／示意圖／pixabay）

婚介協會則提出抗辯，表示時間已過10年了，對於這段相親過程真的忘記，況且阿茂與麗麗從相識、結婚、到離婚，婚媒協會都沒有干涉，對於麗麗是否具高中學歷或是處女等情考察和婚媒協會有無對麗麗進行婚前健康檢查及婚後協調和他們離婚欠缺因果關係；既然是這樣不然不需要負起賠償責任，況且阿茂提出的僅空話，並沒有實質受到什麼損害。

對此法官認為，阿茂並未拿出證明表示婚介協會哪裡侵害他的配偶權或其他人格法益，所以對阿茂主張的內容並不採納。另對阿茂一開始強調要婚介協會介紹高中學歷且處女的配偶約定，縱然有這項約定，但也違反公序良俗，依民法第72條應屬無效，故駁回他所有請求，判他敗訴。

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