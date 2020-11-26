汐止恐怖公車直擊！闖紅燈狂按喇叭險撞2幼童　最高罰9千

記者張君豪／新北報導

真的是好危險！新北市汐止區新台五路一段25日晚間發生一起公車不禮讓行人、並闖紅燈的危險案件；有婦女透過臉書社團po文，指稱她當晚從行人穿越道準備過馬路時，一輛公車看到紅燈不但未減速還按喇叭加速通過，差點撞上綠燈準備過馬路的2名小孩，憤而到臉書社團投訴，警方經調閱監視器後發現公車有闖紅燈事實，汐止警方表示將依法舉發。

▲汐止公車25日晚間闖紅燈險撞兩幼童、畫面曝光警方表示依法開單告發。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止公車25日晚間闖紅燈險撞兩幼童、畫面曝光警方表示依法開單告發。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方表示，高姓女民眾25日晚間19點50分左右，在轄區新台五路一段與青山路口正準備帶著小孩過馬路，卻發現一輛公車加速闖紅燈，就差點撞到她和小孩，高女上網憤怒po文表示：「差點撞上小孩子、拿乘客性命開玩笑」，揚言要去檢舉這名魯莽不守法的公車司機。

經汐止警方調閱監視器後，確定該路口號誌當時確實為紅燈且行人可穿越，公車駕駛行為明顯闖紅燈，加上未禮讓行人，兩項違規將可共處3千元以上9千元以下罰鍰，警方目前已經製單告發，也呼籲用路人上路切莫違規以免受罰。

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