先生剛過世！大姑當屍體面「要她全家搬走」…網勸離：留下變傭人

▲原PO難過表示，先生昨天晚上離開了。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

一名人妻難過表示，先生在昨晚過世了，因為知道先生剩下的日子不多，前幾天已經開始整理東西，但大姑和婆婆卻不問一聲就擅自翻找，女兒知道後很生氣的罵婆婆。然而，在喪禮當天，大姑竟當著她和先生的屍體面前數落，「最好通通搬出去」。對此，許多網友勸她「趕快搬走，別留在那受氣」。

該名人妻在臉書「靠北婆婆2.0」發文， 因為知道先生所剩時日不多，前幾天就開始在整理東西，婆婆和大姑卻擅自去翻找，女兒得知後就生氣的斥責婆婆，「我知道女兒這麼做不對，但是因為這幾個月以來對爸爸即將離開的不捨，讓她真的忍不了」。

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到了喪禮當天，大姑和婆婆竟然在家門口等著，打算要數落她們母女倆，「大姑當著我先生屍體的面前説，我們一家人沒大沒小，最好通通搬出去」。事後，她跟婆婆提起要搬出去住的事情，婆婆卻說大姑是因為吵架所以亂講話，「要我們體諒她」。

▲原PO對於婆家的不友善對待已經忍受二十幾年了。（圖／取自免費圖庫pixabay）

原PO感嘆表示，這種大姑幫著婆婆發言，事後再來為對方說話的事，「二十年來我已經受夠了」，現在先生離開了，她也不想繼續待在這個家，但又擔心這樣不好，因此詢問大家，「我還要繼續留在這個家裡忍耐這些嗎？」

網友們看完她的遭遇後，認為她其實可以離開了，「先生走後媳婦是外人了，沒人可保護妳，有能力的話就搬出去過好自己的生活」、「請節哀，當下幫先生後事處理好，接著搬與不搬全在於妳，不用去徵求別人的意見，因為此刻起他們也當妳是陌生人了」、「當然不要留，除非妳要當她們家的傭人」、「趕快走吧！趁現在婆婆還有力氣罵你，如果沒力氣了，你還要照顧他」。