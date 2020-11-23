婚後都AA制！她「再忍會掛掉」策劃1年逃家　PO自駕遊意外爆紅

▲蘇敏受不了斤斤計較的丈夫，開啟獨自自駕遊享受生活。（圖／翻攝自東方網）

記者蔡儀潔／綜合報導

AA制的相處模式經常引發兩派人馬論戰，河南56歲的大媽蘇敏，就因不滿丈夫半輩子來總是斤斤計較，結婚至今每一筆賬都要和她算得清楚，一切都是AA制，而她卻要負擔所有家務，在經過一年策劃後，她成功離家出走自駕旅遊，2個月來已去了13個地方，並打算繼續下去。

綜合陸媒報導，56歲的蘇敏因實在忍受不了丈夫，用自己的存款和女兒贊助的3萬元（人民幣，下同），付首付買了一輛轎車，開啟自駕遊旅程。

▲蘇敏在抖音上分享自己的旅程。（圖／翻攝自抖音）

蘇敏透露，以往的生活大多數時候，她和丈夫仿佛生活在兩個世界，而自己除了要工作，還要照顧丈夫和女兒，承擔所有的家務，但經濟上一切AA制，每一筆賬丈夫都要和她掰扯，除了她付出的家務不算錢，其他都要算清楚，譬如丈夫給車子上裝了ETC，蘇敏偶爾上一次高速，丈夫還會問她要錢。

蘇敏不滿表示， 丈夫花錢大手大腳，可對自己卻總是斤斤計較，「和他住在一起，我不但不花他一分錢，我還要每天免費為他做飯、打掃衛生、洗衣服，這些作為一家人是應該的，但是要經濟共同體啊！」

蘇敏出發前花了一年的時間，學習在戶外生活的知識、準備長期旅遊的裝備等，女兒也表示支持。自駕2個月來，蘇敏邊旅遊邊拍攝影片，吸引許多粉絲而走紅，更成為許多婦女尋找勇氣的泉源。

▲蘇敏成了不少女性尋找勇氣的泉源。（圖／翻攝自抖音）

蘇敏受訪時說，「我感覺我要是再跟他過下去，我就要掛掉，我一定要出去自駕遊」，結婚以後和丈夫都是AA制，兩人的許多觀念都不同，生活實在過不下去，如今經過了這一段時間的旅遊，「我感覺我過得很充實現在，而且心情也比以前好多了。」

蘇敏最後表示，希望其他和她類似情況的女性，看到她的影片後能夠受到啟發，「要走自己的路」，一直困在家裡抱怨、生氣是沒有用處的。

最近蘇敏來到雲南昆明，去了麗江、大理，在洱海邊露營，聽著鳥鳴入睡，最後計劃去海南過年。女婿本來想讓她趕在過年前回家，但蘇敏 「不想給大家幹活了」，至於會不會再回到丈夫身邊，她說「等到我對老伴覺得沒有怨恨了，只有同情的時候，我可能還會回到他身邊」。