王毅訪南韓達成10項共識　同意早日推出《中韓經貿合作聯合規劃》

南韓女團Red Velvet中年紀最小的21歲成員Yeri（金藝琳），一直給人清新可愛的形象，近日她在IG公開一組拍攝花絮，畫面中Yeri不僅換上VALENTINO硬挺西裝搭配白襪、高跟鞋，前衛的時尚造型超吸睛，而鏡頭拉近，「整容級妝容」更讓網友差點認錯人，直呼：「女孩轉大人了。」