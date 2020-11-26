王毅訪南韓達成10項共識　同意早日推出《中韓經貿合作聯合規劃》

▲王毅與康京和在首爾進行會談。（圖／翻攝陸外交部）
記者蔡紹堅／綜合報導
大陸外交部長王毅26日與南韓外交部長康京和舉行會談，據大陸外交部消息，雙方達成了10項共識，而其中最受關注的，就是雙方一致同意，要儘早達成中韓自貿協定第二階段協議，早日推出《中韓經貿合作聯合規劃》。
大陸外交部表示，雙方一致同意，遵循兩國領導人戰略引領，加強溝通交往，增進友好互信，深化務實合作，推動中韓戰略合作夥伴關係不斷邁上新台階，共同達成10項共識。
一、 繼續加強抗疫合作，強化聯防聯控，完善並逐步擴大「快捷通道」適用範圍。推動構建東北亞衛生抗疫合作機制。
二、 成立「中韓關係未來發展委員會」，以2022年中韓建交30週年為契機，規劃未來30年中韓關係發展藍圖。
三、 啟動中韓外交安全2+2對話，啟動海洋事務對話，舉辦新一輪中韓外交部門高級別戰略對話，增進外交安全互信，促進海洋事務合作。
四、 啟動2021年和2022年「中韓文化交流年」活動安排，籌備紀念中韓建交30週年。
五、 加快「一帶一路」倡議和韓方國家發展戰略對接，推動第三方市場合作，加強新興產業等重點領域合作，深化兩國高質量融合發展。
六、 儘早達成中韓自貿協定第二階段協議，早日出台《中韓經貿合作聯合規劃》（2021-2025），為雙方經貿合作創造更好條件。
七、 相互支持舉辦北京冬奧會和江原道冬青奧會。在疫情得到有效控制後，進一步活躍人文交流。
八、 繼續共同致力於維護半島和平穩定，推動半島問題政治解決進程。中方堅定支持南北雙方改善發展關係，推進和解合作。
九、 中方支持韓方舉辦第九次中日韓領導人會議。雙方將同日方一道，積極推進中日韓自貿協定談判進程。
十、共同推動區域全面經濟夥伴關係協定盡快生效，維護多邊主義和自由貿易，推動建設開放型世界經濟，攜手應對氣候變化等全球性挑戰。