快訊／川普正式特赦前國安顧問　為「安全下莊」鋪路

▲川普特赦前問題幕僚。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國現任總統川普距離下台僅剩不到60日，他於美東時間周三（25日）正式特赦前國安顧問佛林（Michael Flynn）。佛林曾捲入通俄門，並對聯邦調查局（FBI）說謊作偽證，事後認罪立即遭川普政府切割，直到今年才出現一系列大轉折。

綜合外電報導，川普此前已經對部分親信及相關人士進行赦免，他也向幕僚預告打算特赦佛林，預計接下來還會展開一系列的赦免行動。「我很榮幸宣布佛林將軍已經得到完全赦免。恭喜佛林和他美好的家庭，我知道你們現在可以好好享受一個棒翻的感恩節！」川普在推特寫道，當天是美國的感恩節慶。

▲佛林認罪，坦承向FBI陳述偽供，當時立刻遭到川普政府切割。（圖／達志影像／美聯社）

佛林因涉嫌在川普就任總統前即與俄羅斯外交人員「秘密接觸」，觸犯平民不得接觸外交機密的規例，致使國安顧問一職不保。他不得不於2017年2月13日辭去僅任職24天的職位。

同年，佛林在「通俄門」調查期間向FBI作偽證，12月時坦承反下罪刑。然而到了今年1月，佛林突然撤回之前的認罪協商，司法部也隨即宣布會在5月7日撤銷對其的指控，本月川普再宣布特赦，這位川普政府前幕僚已安然脫身。

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