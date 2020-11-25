同事嫁女娶媳「每人集資500元」　她怨：上班就討錢！網轟不要臉

▲同事集資紅包，原PO因人情壓力不敢拒絕！（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

職場上同事發喜帖，不少人會給紅包表達心意！不過有女網友抱怨，最近公司喜事頻傳，大家都會熱情合包禮金給新人，但傻眼的是，連其他部門同事嫁女、娶媳，也會有人來討錢集資，讓她超傻眼，不掏錢又怕被人說閒話，「好像潛規則！」

一名女網友在臉書《爆怨2公社》透露，因新冠肺炎疫情影響，身邊同事的婚禮都延到年底舉行，最近只要到公司，各部門就會來「討錢」集資紅包，不禁讓原PO懷疑人生，「我到底是來賺錢還是來花錢的？」

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原PO表示，日前某主管結婚，每一個人各出500元，眼神死的是，不單單只有結婚而已，「某部門嫁女兒、娶媳婦，一人500元；某主管生小孩，一人500元！」原PO只能摸摸乾扁的荷包，無奈感嘆「只是單純來抱怨，我知道能不包...但是大家一直問（集資），也不好意思開口拒絕。」

▲網友認為，別跟錢過不去！（圖／翻攝爆怨2公社）



充滿怨念的文章貼出後，網友們熱議「不熟的，我都說不好意思，下次我再包」、「我家小狗要生了，記得500元哦」、「結婚、生小孩可以接受，嫁女兒？娶媳婦？關同事屁事」、「真慘？有時候這種職場壓力與人情世故最麻煩的！還老是一直要噴錢出去，重點還很難拒絕或是回本回來」、「同事沒任何交集的不用包」、「某年組長跟我收經理母親往生的奠儀，我在單子上簽了100元整，後來組長沒有跟我收」、「只有通知就要繳，是在收保護費喔？這種的叫不要臉」。