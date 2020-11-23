多賺好幾趟蜜月！線上婚禮平台「Marry 結婚吧」推超值優惠　有機會獲100萬婚禮基金

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2020「愛你愛你」原本因為浪漫諧音，許多人預定將在這一年完成終身大事，卻碰到疫情影響，讓婚期延至年底。但隨著台灣防疫有成，下半年婚禮市場開始回溫、婚宴場地一位難求，讓許多新人繼續順延順期到明年。對此，線上婚禮平台「Marry結婚吧」預估將有13萬對新人完婚，估計可以創造800億商機。



為了搶攻婚禮市場商機，「Marry 結婚吧」搭著百貨公司週年慶議題熱潮，推出線上婚禮採購週年慶「你結婚我買單，頂級花嫁年終慶」活動，提供各種優惠方案讓新人能夠在龐大的婚宴費用下省下可觀費用，或是將婚宴場地的檔次更加提升，只要購買任一項目，就有機會讓「Marry 結婚吧」通通買單，最高價值高達100萬元。

▼台北晶華酒店首次與婚禮平台「Marry結婚吧」合作。（圖／晶華提供）

聯名五星飯店祭獨家13,900婚宴方案 結婚吧與晶華酒店首度合作

活動賣點除了「你結婚我買單」外，「Marry 結婚吧」更首度橫跨線下與五星級飯店-晶華酒店合作，推出線上獨家婚宴方案，讓以往只能觀望、2-3萬的起桌價，透過「Marry 結婚吧」獨家方案就能用13,900元起訂桌，現場洽詢還贈送紅酒、冠軍牛肉麵。此外，晶華酒店更阿莎力提供下午茶券、價值15萬元的華園套房作為活動滿額抽獎贈禮，只要在「你結婚我買單，頂級花嫁年終慶」活動頁面線上購買即可登記抽大獎。

根據品牌表示，活動上線不久就已經吸引近 50 萬人次造訪活動網站，累計新人登記成交總金額將近一千萬，更有許多準新人直呼活動有誠意、優惠相當有感。準新人游小姐就笑說：「一直想在五星酒店辦婚禮，這次婚宴方案價相當超值，等於多賺了好幾趟蜜月錢」；「Marry 結婚吧」則表示，希望可以藉由這波活動替合作店家帶來至少5千萬的銷售機會、替婚禮市場加溫。

▲活動期間內所有累積消費可抽滿額禮，還有機會通通免費。（圖／蘿亞結婚精品提供）

而「你結婚我買單，頂級花嫁年終慶」更推出超狂活動，只要在站內合作店家購買任何一項婚禮服務，就有機會全額免費，也就是說從婚宴、拍婚紗、婚攝、新娘秘書、主持、主持婚禮佈置...等，都有機會「全由Marry 結婚吧」買單，最高可達100萬元。除了有最大獎、「免費婚禮」外，活動期間內婚禮消費即購即享6,000元優惠，滿額登記可抽iPhone12、專櫃保養品等好禮，總價70萬通通大放送。

更多詳情請洽活動網站：https://marry.com.tw/7012

▼結婚吧推婚禮採購週年慶，最大獎可獲100萬婚禮費用全免。（圖／結婚吧提供）



