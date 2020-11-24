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幫CPR狂壓15分鐘救回！同事反咬「太用力傷到我」　她被嗆告傻眼

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▲幫CPR狂壓15分鐘救回！同事反咬「太用力傷到我」　她被嗆告傻眼　。（圖／翻攝自爆料公社）

▲好心被雷親。（圖／翻攝自爆料公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前幫OHCA（到院前心肺功能停止）的同事進行CPR，足足壓了15分鐘，好不容易把人從死神手中救回；不料，同事後來反倒責怪她，害自己胸部、手部出現傷口，甚至揚言提告，對此她後悔不已，氣得直呼「當初就該讓妳去見閻王。」

女網友今在爆料公社怒道，「幫同事做CPR，我在沒有AED（自動體外心臟電擊去顫器）的情況下，足足壓了15分鐘，都壓到快沒力了，還是堅持撐過去，想辦法把妳壓回來。結果現在靠北東跟西，還說要告我，這是有沒有天理啊？請大家來評評理！」

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眼看對方緊咬不放，她不禁感嘆「如果知道她會這樣對我，當初真的可以選擇不急救，還有什麼叫作正確CPR是沒有傷口的？難怪在台灣，即使很多人都有學過基本的CPR，但怕惹麻煩還要跑法院，所以寧可打電話叫救護車就好。」

從對話截圖中可見，同事質問道，「我胸部有傷口，手也是，怎麼一回事？護士說妳做CPR才有傷口的，昨天才發現，一直沒有問。」一席話無疑點燃戰火，身為救命恩人的她，氣得直回「我沒壓到妳斷骨頭就很好了，妳的手是搬運過程中，自己無意識揮到的，那妳現在是要怎樣？」

▲幫CPR狂壓15分鐘救回！同事反咬「太用力傷到我」　她被嗆告傻眼　。（圖／翻攝自爆料公社）

▲同事緊咬不放，認為有傷口是她害的。（圖／翻攝自爆料公社）

結果對方一開始說沒有責怪的意思，但後來不斷緊咬不放，狂討拍說「可是我有傷口不容易好，我很注重我傷口」、「不知道壓的過程有多大力？但我的傷口很大」、「護士說妳用的，她們沒有用」、「妳把我心臟用到有問題，我還沒找妳」、「我可以請醫生開證明，妳幫我做CPR過程有傷到我，太過分了喔」

對此，她心累回應，「妳想告我妳試試，做CPR本來就會受傷好嗎？而且已經跟妳強調，沒把妳肋骨壓斷已經很好了，妳到底有沒有知識阿，還有是妳自己心臟有問題，才會出現停止心跳跟呼吸。」

▲幫CPR狂壓15分鐘救回！同事反咬「太用力傷到我」　她被嗆告傻眼　。（圖／翻攝自爆料公社）

▲對方甚至嗆聲，可以請醫師開證明。（圖／翻攝自爆料公社）

po文引發熱烈回響，網友們紛紛替原po不值，表示「我阿嬤說：寧願救蟲不救人！以前不懂，現在懂了，以後要救人，請患者先簽免責聲明」、「天啊～真是刷新我的眼界了，妳當初直接叫禮儀公司比較快啦」、「要告是告不贏的，只是會讓更多人寒心而已」、「社會冷漠就是不知感恩的人太多」、「記得提出反誣告」、「曾經的消防替代役男跟妳說，CPR壓斷肋骨是正常的哦！妳可以問她，是要肋骨還是要命」、「告不成的， 現在已經有免責條款」

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