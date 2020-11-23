頂新和德文教基金會捐款　攜手彰化縣府成立「英文愛的書庫」

▲頂新和德文化基金會攜手彰化縣政府，成立英文愛的書庫。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

頂新和德文教基金會在彰化深耕、回饋在地21年來，今年捐款200餘萬元除了助縣府兒童劇團演出以外，更為了提升學子國際視野與涵養語文能力，攜手縣政府於今(23)日在溪湖鎮湖西國小舉行「英文愛的書庫」聯合揭牌典禮，推廣外文教育不遺餘力。

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡指出，感謝王縣長有遠見的計畫，未來會持續支持縣府推廣各式教育工作，頂新和德文教基金會感到非常榮幸能夠善盡企業社會責任，盼與縣府一同成為彰化學子的強力教育後盾。

縣長王惠美表示，地球村來臨，孩子要跟得上時代，縣府不斷地推廣英文與AI教育，感謝頂新和德文教基金會捐助縣府200萬元，除了70萬元用於兒童劇團演出以外，另130萬元則媒合大村國中、花壇國中、鹿鳴國中、大村國小、永靖國小、永樂國小、好修國小、梧鳳國小、和東國小、湖西國小等10所學校設置「英文愛的書庫」，以提升孩子國際視野與涵養語文能力。

除此之外，王惠美更感謝頂新和德文教基金會捐款130萬元添購8,400本英文書籍充實書庫，縣府推廣英文教育不遺餘力，繼聘任6名外籍教師巡迴到校英文走讀、與學術文教基金會邀請19位美籍教師駐校、和美國杜魯門大學合作視訊學習等，今年「大拇指計畫」又增聘20位英文老師，以厚植彰化學子軟實力接軌國際。

教育處表示，「英文愛的書庫」是王縣長攜手財團法人頂新和德文教基金會，由基金會出資採購適齡的優質英文圖書及繪本，期許透過英文書庫的資源，激發學生語言學習興趣，消弭教育城鄉差距，開啟學生國際視野，涵養學生語言能力；此外更藉由班級共讀的模式，創新學習風貌，啟發自主學習，擴增學習視野。

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