「臺灣工藝之家」評選　新北4工藝師榮獲奪全國第一

▲新北工藝師蘇正立老師。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「臺灣工藝之家」是國立臺灣工藝研究發展中心主辦的全國優秀工藝師認證機制，2020年為睽違8年再次舉辦，全國各縣市申請踴躍，競爭激烈，在全部25位通過決審的工藝之家中，新北市即有許旭倫、蘇正立、林國信及許明香等4位工藝師獲選，人數居全國之冠，也印證新北市豐沛的工藝創作能量。

文化局指出，「臺灣工藝之家」旨在建立傑出工藝發展機制，發展臺灣工藝的創作及參觀體驗環境，肯定各項工藝類別優秀工藝家之卓越表現。此次獲選的新北市4位工藝之家，其工藝創作亦各有特色：許旭倫從事陶瓷工藝創作達20餘年，作品融合不同媒材，極具創新表現與個人風格。

▲新北工藝師林國信老師。

蘇正立傳承生活陶彩繪技藝，作品除具藝術性，亦融入傳統常民文化內涵，將藝術引導至日常生活中。林國信以金工銀壺飾品創作為主，雖然擅長「木目金」、「一片拉」等日本傳統技藝，但造型亦能呈現在地特色；許明香以臺灣古建築作為創作主題，透過寫實雕塑反映出對本土人、地、物的情懷。

文化局表示，「臺灣工藝之家」初審是由各縣市文化主管機關推薦，新北市擁有非常豐富的工藝人才與資源，在推薦過程中，除了邀請專家學者針對工藝師進行評定外，也提供許多建議協助工藝師持續精進。除了臺灣工藝研究發展中心預計於12月進行授證典禮外，為了推廣新北市的「臺灣工藝之家」，文化局也預計在2021年舉辦工藝之家大展，期望透過展覽呈現，讓更多人認識新北市的工藝家與工藝之美。

新北市除了本屆許旭倫、蘇正立、林國信及許明香等4位獲選者外，還有段安國、黃忠山、蘇為忠、廖天照、陳逢顯、許朝宗、施宣宇、吳明儀、谷源滔及王錫坤等10位優秀工藝師獲此殊榮。

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▲新北工藝師許明香老師。