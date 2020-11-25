搜立委吳怡玎住處真相曝！父親妹妹涉康友醜聞...妹曾是大股東

▲立委吳怡玎自爆一早遇檢調登門搜索。（圖／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松／台北報導

檢調偵辦前股后康友-KY疑遭掏空7億內線交易案，清查發現立委吳怡玎的妹妹，曾持有康友上千張股票，名列10大股東之內，台北地檢署今天指揮調查局北機站兵分多路展開搜索約談，吳怡玎上午剛好看到檢調人員登門，在立法院質詢時自爆遭搜索，據了解，檢調目前偵辦對象包括吳的父親、前立委吳光訓和於和吳同戶籍的妹妹等親友，未包括吳怡玎。

據了解，吳怡玎最近一次向監察院申報的財產資料，她個人名下有43張康友–KY，數量不多，但她在2019年的立委候選人申報資料，持有達419張，而讓檢調感到興趣的，是吳怡玎的弟弟吳郁展、妹妹吳怡利，分別在2019年持有約千張的康友股票，檢調清查多名大股東的持股變化後，25日發動將相關人約談到案，釐清進出時點。

康友-KY日前發布重訊，董事長黃文烈於8月初失聯，檢調追查發現，康友百分之百投資的大陸孫公司六安華源，早在2018年間已營運困難，但康友財報沒有如實揭露，甚至造假營收，在特定時段內，把股價抬高150元左右再倒貨。

黃文烈因逃亡海外，案發後已遭檢察官發布通緝，姪子陳柏榮則涉嫌擔任帳房，幫忙調度資金給盤商操股，陳柏榮和操盤手江宗星都已遭聲押禁見獲准。

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