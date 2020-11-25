▲迦納台商染新冠插管「破例返台」，陳時中：人道考量可專案申請。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

一名50多歲台商於迦納確診新冠肺炎插管，日前申請搭乘醫療專機返台，為疫情爆發以來首例未符合確診個案規定就返國案例，也引發廣泛討論。指揮中心今（25）日澄清，國人海外染疫若因當地醫療資源匱乏，基於人道考量仍會同意回台，但需有適當防護措施，且委請國際醫療轉送機構、航空公司或國內收治醫院向指揮中心提出專案申請返國就醫。

中央流行疫情指揮中心為確保海外確診新冠國人返國時之飛航防疫安全，並降低個案入境後發生社區疫情的風險，已於6月17日公布海外確診國人之返國條件，包括發病日至登機日已逾2個月，且症狀已緩解；或距發病日已達10天，且取得2次呼吸道檢體檢驗陰性證明。

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指揮官陳時中說明，海外國人如確診新冠肺炎，其返國仍以符合前開條件為原則。倘不符返國條件，又因當地醫療資源匱乏，有返國就醫需求時，考量人道因素，且於返國航程有適當防護措施之前提下，得委請國際醫療轉送機構、航空公司或國內收治醫院向指揮中心提出專案申請返國就醫。

指揮中心表示，惟基於民航客機同機旅客之防疫安全考量，以及機艙為密閉空間，無適當物理區隔，如附門的隔間等因素，確診國人專案申請返國就醫使用之航空器，以採專機形式為原則。

相關內容可參考「COVID-19疫情期間國際緊急醫療專機轉送國人返國就醫申請作業原則」，並公布於衛生福利部疾病管制署全球資訊網/嚴重特殊傳染性肺炎/醫療照護機構感染管制相關指引項下，提供民眾參考運用。

指揮中心提醒，由於目前國際疫情仍嚴峻，依據疾管署國際旅遊疫情建議等級，全球現況皆為第三級警告(Warning)，於防疫期間應避免非必要之出國旅行，請民眾於出境前，確實評估所赴國家/地區相關風險及是否有出境之必要。