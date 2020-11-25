全球抗新冠排行榜　彭博評比：台灣奪第3名！僅次紐西蘭日本

▲台灣透過各種資訊管道接收消息，早在疫情爆發初期祭出限制入境措施。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹雅婷／編譯

彭博新聞公布全球新冠病毒疫情時代復原力（Resilience）排行榜，台灣名列第3名，僅次於紐西蘭及日本。儘管台灣在全球防疫表現亮眼，但翻開各項評分，疫苗、全民醫療衛生覆蓋率的分數較低。

調查指出，鄰近中國的台灣透過各種資訊管道接收到疫情爆發消息，在初期就祭出限制入境措施，接著透過科技協助來保護全台2300萬名國人，包括推出App詳列口罩庫存數量、列出染疫者曾經到訪地點等，且本土感染個案已有200多天沒出現，儘管現今邊境仍保持關閉，但國人生活幾乎已經恢復正常。

只不過，台灣迄今未能針對疫苗與其他國家簽署雙邊協議，因此落後紐西蘭及日本，且在全民醫療衛生覆蓋率方面僅得79分，輸給紐、日。

▲各國相繼研發對抗新冠病毒的疫苗。（圖／路透）

依據排行榜前10名，依序為紐西蘭、日本、台灣、南韓、芬蘭、挪威、澳洲、中國、丹麥及越南。

報導提到，穩坐榜首的紐西蘭防疫政策迅速果斷，在檢測、接觸者追蹤及隔離策略各方面投入大量資源，防堵疫情擴散，儘管觀光業受到衝擊，但如今的社區感染病例數低，音樂表演、大型社交活動重新開放，政府也已取得2筆疫苗協議，包括保護力達95%的美國輝瑞疫苗。

位居第2名的日本儘管缺乏強制性封鎖防疫政策，但公衛體系發揮作用，成功掌控接觸者資訊追蹤，加上多數民眾願意主動戴口罩。此外，日本身為全球人口高度老齡化的國家，染疫死亡率並未因此飆升，且現已簽署4筆疫苗協議，凸顯防疫優勢。

此調查針對經濟規模超過2000億美元的經濟體評分，依據10項指標，包括確診數增長、總體死亡率、篩檢、已簽署的疫苗供應協議、防疫限制、醫療照護系統容納能力、人民行動自由等。

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