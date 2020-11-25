中國國藥集團已提交新冠疫苗上市申請！　近百萬人接種

▲大陸國藥集團子公司中國生物技術（CNBG）研發的新冠疫苗。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

中國國營的國藥集團（Sinopharm）18日晚間表示，透過國家緊急使用計畫，已有將近100萬人接種國藥集團研發的實驗性冠狀病毒疫苗。據《新華財經》25日報導，中國國藥集團有限公司副總經理石晟怡透露，國藥集團已向大陸國家藥監局提交了新冠疫苗上市申請。

此前，根據陸媒報導，大陸國藥集團董事長劉敬楨11月初出席論壇時就透露，國藥集團兩款新冠肺炎疫苗目前已有數十萬人接種，無嚴重不良反應，接種後離境的有5.6萬人，目前無一感染，是非常值得信賴和信任的。目前還不清楚劉敬楨提到的是哪支疫苗，國藥集團也沒有發表評論。

中國國營的國藥集團（Sinopharm）18日晚間再次表示，透過國家緊急使用計畫，已有將近100萬人接種國藥集團研發的實驗性冠狀病毒疫苗。

中國國藥兩款新冠肺炎滅活疫苗定價出爐，一次都需要接種兩針，若獲得批准，每針的價格是300元人民幣（約1260元新台幣），最高定價為600元人民幣（約2520元新台幣）。

據悉，中國生物隸屬國藥集團旗下，是大陸歷史最久、規模最大的生物血液製品企業，自新冠肺炎疫情發生以來，研發全病毒滅活疫苗、重組蛋白疫苗、腺病毒載體疫苗、核酸疫苗和減毒流感病毒載體疫苗等五條技術路線，最後認為滅活疫苗工藝成熟標準可控，具有規模化生產和大規模使用的經驗條件。

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