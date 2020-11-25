LIVE／確診+5、台灣搶到460萬劑疫苗　陳時中最新說明

生活中心／台北報導

國內今日新增5例境外移入新冠肺炎確定病例，中央流行疫情指揮中心將於下午2時每週例行記者會，由指揮官陳時中主持說明病例情況與後續防治作為。另外，有關國人未來入境要繳交陰性證明引發爭議以及新冠疫苗採購數量，預料指揮中心也將在記者會上做出回應。

根據指揮中心統計，國內目前累計其中623例確診，分別為531例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、549人解除隔離、其餘住院隔離中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

秋冬專案將於12月1日上路，指揮中心祭出返國者需檢附3日內的陰性證明引發民怨，國民黨立委蔣萬安更質疑此措施違憲。對此，陳時中24日在立法院受訪表示，「我們進一步再研究。」而指揮中心發言人莊人祥日前則指出，會開放其他方式讓國人返台自費採檢，配套還在研議中，但初步規劃應該要求簽切結書，回台再自費採檢，飛機座位也有特殊安排。

另外，近來國際各藥廠的新冠疫苗研發紛紛傳出捷報，國內要如何購得足量疫苗備受關注，指揮中心昨日透露，在新冠肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）平台，我方已經以一劑10.5美金（約300元台幣）價格下訂，可以從該管道購得國內人口的10%~50%疫苗數量；按此推算，至少可以取得460萬劑、230萬人份的疫苗。