影／外交部：惋惜美環保署長取消訪台　未來會與拜登政府共推國際環保

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者蘇晏男／台北報導

為推動海洋保護合作，美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）原定12月5日起訪台3天，但根據美媒《彭博》（Bloomberg）24日報導，美環保署礙於國內優先事項，取消此行程。對此，外交部25日表示感到惋惜。

外交部指出，外交部一向歡迎美國閣員級官員來台從事各項交流，未來也會秉持這個原則，與即將上任的拜登政府共同推動國際環境保護合作，並促成相關官員訪問台灣。

另外，外交部長吳釗燮25日上午受訪時透露，外交部已經從美方接到通知，因為行政改變的因素，惠勒無法在年底前訪問台灣，外交部感到非常惋惜，但台灣與跟美國之間的交流，不論在哪一個層面或議題都非常頻密，接下來會繼續就國際環保的合作與美國政府繼續合作，這件事情不會停下來。

惠勒預計12月初率團訪台消息日前由美媒《紐約時報》揭露，接著美國在台協會（AIT）等機關文件及未具名消息人士則進一步透露訪台時間及團員人數。

由於4個月以來陸續有美衛生部長阿札爾（Alex Azar）、國務次卿柯拉克（Keith Krach）訪台，因此惠勒此次行程備受蔡政府重視。行政院長蘇貞昌表示，雙方討論環保議題，「我們都樂見」，也相信對兩國的關係會更好；總統府方則指出，我們表達歡迎之意，雙方也持續就本案進行溝通。

然而美國新任總統拜登（Joe Biden）明年1月20日將宣誓就職，白宮也正值政權交接過程，因此《紐約時報》當時就已批評，惠勒在美總統川普卸任前2個月出訪，根本浪費公帑，他已不能代表下屆政府的環保方向。