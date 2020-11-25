台灣人會想移民日本？ 　結果超意外：旅遊很棒！長住不行

▲您會想移民日本嗎？圖為橫濱港。（圖／資料照／記者陳涵茵攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友發文說，假設有一天日本開放移民了，你也符合所有的條件，是否會心動呢，「因為講到出國旅遊，日本在台灣人心中總是第一名呀。」結果出乎意料，許多人都說不會考慮，「日本那邊的生活壓力很大，當旅遊地很棒，居住不行」，也有人對於日本的「職場文化」卻步。

當事人24日在PTT發文，引發熱烈討論。會選擇移民日本的網友說，「當然去，絕對去」、「馬上去，要我去日本工作我都願意，只要能永住」、「秒移日本毫不猶豫」、「財富自由了，去那邊不用工作，一定馬上移民。」

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▲▼上班上課尖峰時間，日本地鐵總是擠滿人。（圖／資料照）

但更多人反而持不同看法，「日本那邊的生活壓力很大，當旅遊地很棒，居住不行」、「日本適合旅遊去玩，不適合工作吧」、「一點都不想，群體壓力本身就限制一堆，還是台灣自由舒服」、「日本太壓抑了，台灣爽多了，只是空氣差」、「日本是個可以去旅遊，但不能去長住的地方。」

有不少人點出日本的職場文化令人卻步，「如果還要謀生就免了，日本職場文化很糟糕」、「日本的歧視和霸凌很嚴重，如果不用再到職場工作、不交朋友，或許可以考慮。」

根據觀光局統計，2017年台灣人最愛去的就是日本，高達461萬5873人次，占整體出國人數29.49%；第二名是大陸，有392萬8352人次；第三名是香港，有177萬3252人次；韓國則位居第四，有88萬5826人次；澳門則以58萬9147人次，名列第五。

▲▼台灣有許多「哈日族」，圖為秋楓滿布的京都清水寺。（圖／資料照／記者蔡玟君攝）

▲▼許多網友都認為，日本適合旅遊，但不適合長住。圖為京都一隅。（圖／資料照／記者蔡玟君攝）