一張圖看萊豬查廠大轉彎　國民黨：蘇貞昌、陳時中誰說了算？

▲萊豬查廠說法轉彎表。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

含有萊克多巴胺的美國豬肉明年1月1日即將進口台灣，衛福部長陳時中日前承諾，新制上路前將派員赴美查廠，但衛福部次長石崇良卻稱，海外查廠不是必要條件，行政院長蘇貞昌則說疫情過後再去。國民黨25日召開記者會痛批，衛福部長、次長、行政院長等說法變來變去，甚至彼此打臉，國民黨堅決主張「沒有查廠，就沒有開放」，未能完成實地查廠，就不能開放萊豬進口。

國民黨表示，萊豬將於明年元旦開放進口，衛福部長陳時中本月11日先說不排除視訊查廠的可能，19日又說我方不接受視訊查廠，並承諾明年元旦前一定派員赴美完成實地查廠，還強調萊豬安全衛生必須「眼見為實」，不料4天後，衛福部次長石崇良卻打臉表示，查廠並非核准進口的標準作業流程或必要條件，至昨日行政院長蘇貞昌又再度改口，聲稱疫情過後才要查廠。

國民黨表示，蘇貞昌又以疫情為由，說現在不能出國查廠，但先前經濟部次長陳正祺才剛率代表團赴華府與美方進行實體會議，並完成MOU的簽署，疫情是否真的是阻撓出國的主因？為何同樣在疫情期間，可以赴美簽訂備忘錄卻不能去查廠？蘇貞昌說先開放等疫情過後再查廠，更是形同放水，因為未經源頭把關，恐讓有問題的肉品廠商進口，更是對民眾健康的直接危害。

國民黨質疑，對於萊豬進口前是否赴美查廠，部長、次長不同調，行政院長又慢半拍，半個月來數度變換說法，究竟誰說了算？若是美方拒絕於疫情期間進行查廠，蘇貞昌應清楚向大眾說明，陳時中則應對於先前實地查廠的承諾無法做到，向國人公開道歉。

此外，國民黨主張「沒有查廠，就沒有開放」，若是真的受到疫情影響而無法查廠，就不應貿然趕在明年1月1日開放，原先宣告的萊豬進口時程應即刻暫緩，國民黨並嚴厲譴責蔡政府棄守食安查廠的把關責任，絕不允許蔡政府將源頭把關變成變相放水，讓民眾陷入更大的食安風險。

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