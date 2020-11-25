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一杯清茶捨頂級紅酒　台商知足不再「有一缺九」

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▲▼越南台商林坤旺是鞋廠創辦人，聽到一句「有一缺九」讓他投入公益活動。（圖／慈濟基金會提供）

圖、文／慈濟基金會  林佳予

一位越南台商，經營鞋廠出口到歐美日等地，首次拜訪慈濟志工還帶著頂級紅酒，志工請喝茶，分享的一句話讓他決定戒酒、吃素，當天晚宴只吃白飯配豆子。林坤旺在越南認識慈濟後，經常投入志工服務，身為鞋廠創辦人，不僅穿環保站的回收襯衫，還彎腰幫弱勢家庭刷廁所，林坤旺2020年11月22日在台中靜思堂受證為慈濟志工，未來希望帶動更多人投入社會公益。

台商林坤旺1992年到越南開女鞋工廠，創辦的寬源實業股份有限公司的事業版圖跨足歐美日等國，秉持做事要有道德良心、誠信做事，過去自認為奉公守法，總有「如果我不能上天堂，誰還能上天堂」的念頭。2018年7月初次遇到慈濟越南負責人陳大瑜，相談甚歡，知道對方工廠離自己工廠只要走6分鐘，當時還不知道慈濟人不喝酒的林坤旺，帶著頂級紅酒拜訪陳大瑜。

陳大瑜泡茶跟他分享證嚴法師說過：「人的慾望如大海，有一缺九，永不滿足而沉淪在無邊苦海。」讓林坤旺感到震撼。

▲▼越南台商林坤旺是鞋廠創辦人，聽到一句「有一缺九」讓他投入公益活動。（圖／慈濟基金會提供）

▲林坤旺因新冠疫情留在台灣培訓志工，與慈濟志工一起投入中區慈善工作。

原來，近70歲的林坤旺小時候家境清寒，直到進初中為了配合學校檢查，家裡才為他買了人生的第一雙皮鞋，林坤旺永遠記得那雙鞋150元，在當時約一般人薪水的三分之一，林坤旺每天小心翼翼將皮鞋揹在身上，到了學校檢查時才將鞋子穿上。

林坤旺座位貼了座右銘：「萬丈高樓平地起，好漢不怕出身低」，覺得一定要成功，而當時他認為成功的定義就是要賺到一百萬、成為百萬富翁，等賺到之後覺得還缺九百萬，跟太太一直努力工作打拼，但他覺得擁有的越多，覺得越不夠。

當林坤旺聽到「有一缺九」，找到人生的明師，當下希望成為慈濟人，要守佛教五戒，決心戒酒、吃素，當天晚上有個宴會吃高級日本料理，原本連喝酒都很講究冰塊放多少等等，林坤旺那天晚上就只有吃白飯、黑豆與豆腐，並從隔天早上開始清晨4點半起床聽證嚴法師講經。

林坤旺也經常參加越南的慈濟活動，每個月發放物資給慈濟照顧戶，也曾在2018年寮國大壩潰堤發生水災後，前往賑災，林坤旺經常為這些貧苦人感到不捨、眼淚直流。1952年出生的林坤旺笑著說：過去人生就只有工作、家庭，比較宅，儘管出差到歐洲，也沒有心思看風景，原本想說68歲可以退休、享福，沒想到一句話讓他體悟到人生的方向，投入志工服務。

▲▼越南台商林坤旺是鞋廠創辦人，聽到一句「有一缺九」讓他投入公益活動。（圖／慈濟基金會提供）

▲林坤旺師兄(右)在越南認真投入慈善工作，圖為跟新進志工分享心得。

2020年因為新冠病毒疫情，林坤旺留在台灣培訓慈濟志工，也跟著中區慈濟志工投入慈善訪視。9月前往一家弱勢家庭打掃，在林坤旺的認知裡，打掃是用掃帚，一到現場看到志工準備許多鐵耙，正在納悶時，踏進住戶看到住戶家垃圾堆積如山，最高到一米，沙發塑膠皮已腐爛，沙發上是一層層衣物，原來是髒了沒有清理，只會蓋上衣物。

林坤旺在協助清掃過程，發現案家的廁所沒有水而滿室汙穢，主動將汙泥清理乾淨，但因為太惡臭，林坤旺說：只能待2分鐘，就要離開一下去呼吸不那麼臭的空氣。

▲▼越南台商林坤旺是鞋廠創辦人，聽到一句「有一缺九」讓他投入公益活動。（圖／慈濟基金會提供）

▲林坤旺(左)9月到弱勢家庭中清掃堆積如山的垃圾。

林坤旺在付出過程體悟少欲知足，過去非名牌不穿的林坤旺，培訓慈濟志工時捨棄買數千元襯衫，穿上從環保站回收到的襯衫，其他人以為是因為疫情影響他的生意，他就會說這是在愛護地球資源。

林坤旺不只自己吃素愛地球，也為了讓員工也能身體健康，公司午餐推廣每周一素，有員工表示吃素後身體變健康了。

林坤旺表示，加入慈濟最大的收穫是心態的改變，以前會認為「是非對錯」是絕對兩端，但證嚴法師以「知足、感恩、善解、包容」教導我們在社會上不要批評、造成對立，對的事要默默堅定地做，帶動人人一起做好事，慈濟講求影響力而不是絕對權力的領導力。

為了推動善的影響力，林坤旺邀約親友加入慈濟會員，但考量現代人忙碌，林坤旺交給他的慈濟會員收據時，會附上一封信，這封信是他整理慈濟近期的慈善工作。林坤旺表示，「布施不是有錢人的專利，而是有心人的付出」，希望自己可以多邀約更多「有心人」一起投入社會公益。

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