陳玉珍告「珍禽玉獸」插畫家和10名網友：粗俗下流字眼不值得鼓勵

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院7月審查監委人事同意權案時，無黨籍立委林昶佐表示遭到國民黨立委陳玉珍「伸手到褲袋裡」試圖搶選票，當時插畫家謝立聖繪製一張「珍禽玉獸」圖，暗諷陳玉珍的行為。陳玉珍近日對插畫家及10名網友提告，她表示，身為公眾人物當然可以接受批評，但用粗俗、下流字眼並不值得鼓勵。

今年7月立法院臨時會進行監察院人事同意權案投票，國民黨團為阻擋投票順利進行，與民進黨立委發生激烈推擠衝突，其中無黨籍立委林昶佐事後表示，自己欲前往投票期間，陳玉珍一度伸手到他的褲袋裡，試圖搶下選票，引起網友熱議。

插畫家謝立聖當時在臉書上創作出一隻「珍禽玉獸」圖，並註解「專向帥哥胯下伸手盜取他人精氣吞食，常在金門台灣一帶出沒」，暗諷陳玉珍的行為。不過，謝立聖昨在臉書發文表示，自己近日遭陳玉珍提告「妨礙名譽」。

謝立聖表示，陳玉珍將當時留言的網友全部提告，忙到快吐血的警方要一個個寄信通知到案說明、做筆錄，他強調，「我們並非無中生有的去污衊，而是那天新聞就是反覆播送她強硬伸手去搶林昶佐褲襠裡的票，我們對此做了繪圖創作，而網友延伸討論罷了。」

對此，陳玉珍25日受訪時回應，身為公眾人物當然可以接受批評，自己常常對於網友的創作一笑置之，但如果用粗俗、下流字眼，這不值得鼓勵，她也澄清，並不是像媒體報導的「怒告百名網友」，大概提告10人，且是針對網友對她做出污辱、毀謗的行為提告。

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