中華民國可改名？　陳玉珍力挺改台灣「民主思想才是根本」

▲陳玉珍。（資料照／記者周宸亘攝）



記者蔡文鈴／台北報導

「國民黨女戰神」、金門立委陳玉珍最近接受知名YouTube頻道「眼球中央電視台」專訪，談到更改黨名以及更改國名的敏感議題，陳玉珍完全支持改名，因為民主思想才是一切的根本。

日前國民黨立法院黨團總召林為洲曾建議，中國國民黨應該要「去中國」，不過卻遭到黨內大老反彈，而陳玉珍在「眼球中央電視台」表示，支持林為洲的提案，自己並沒有那麼拘泥意識形態，什麼都可以改，「最重要的核心價值是民主，民主思想才是一切根本」。

主持人視網膜追問，若「Republic of China」改成「Republic of Taiwan」是否可行？陳玉珍斬釘截鐵表示「當然可以啊」，也不怕因此落選，因為自己不是靠意識形態當選，是靠當地的選民服務。

不過陳玉珍也提到新版護照上的國徽，除了Republic of China之外，應該還要加上「台澎金馬」，雖然憲法上台澎金馬是屬於中華民國一部分，但現在的憲法也已經不符合現狀了。

至於改黨名引起反彈聲浪，陳玉珍認為，國民黨是民主多元的政黨，應該要包容不同聲音，要不要改名要看黨內多數意見，中華民國要不要改名，也要看國內多數意見。

▼陳玉珍上眼球中央電視台。（影音來源取自眼球中央，若遭疑除請見諒）

