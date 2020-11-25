聽到有人唸主角「ㄐㄩㄝˊ」！他嘆：被大陸同化　內行曝讀音真相

▲「角」色一字該如何讀，網友說法各不同。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

大家都知道中文有許多破音字，有時候不小心唸錯，有可能會造成尷尬的場面產生，就有網友提出，最近出現很多大陸用語，有些詞語已經不是原本的唸法跟寫法，日前看了金馬獎，發現有人把主「角」唸成「ㄐㄩㄝˊ」，對此感到很無奈，「又一個詞要被同化了」。貼文一出後，引起網友們熱議。

原PO在PTT版上發文，發現台灣最近很多人都在使用大陸的用語，「想改都改不回來」，像是「立馬」一詞，意思就是「立刻」，但大家卻都說立馬而不是立刻。日前金馬獎頒獎典禮時，有人將主角唸成「ㄐㄩㄝˊ」，讓他不禁感嘆「真的被同化了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「角」色讀音。（圖／翻攝自教育部重編國語辭典修訂本）

根據「教育部重編國語辭典修訂本」顯示，兩種唸法目前都通用，「ㄐㄩㄝˊ」色，又音「ㄐㄧㄠˇ」色。然而，男主「角」一詞的注音，則顯示為「ㄐㄧㄠˇ」。

貼文一出後，引起許多網友討論，「小時候就是唸絕啊」、「改唸絕是幾年前的事，我爸那一輩都是唸腳」、「一直都是唸ㄐㄩㄝˊ，但是因為只有這個詞唸絕，所以很容易唸繳」、「你用台語唸就知道正確唸法了」、「立馬我在10年前的報紙專欄就看過有人用了」。

▲▼「腳色」和「角色」的意思不太一樣。（圖／翻攝自教育部重編國語辭典修訂本）

此外，「角色」跟「腳色」是不一樣的意思，「腳色」泛指戲劇中的演員所扮演的人物。有網友指出，「專業一點就是角色是有名有姓，腳色則是演員的種類行當分別，但都混用了，台灣現在也不太講究這些」。