女生說「你很完美但我不配」是什麼意思？　超冷血潛台詞翻譯曝光

▲女生說「你很完美，但我不配」到底是什麼意思，引發網友的討論。（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）



記者林彥臣／綜合報導

女生為了拒絕自己不喜歡的對象，總要想很多理由婉拒對方，其實仔細推敲，每個理由背後都有不同的潛台詞。有人在PTT八卦板上發文詢問，「女生說你很完美，但我不配」究竟是什麼意思，讓許多網友翻譯出背後超冷血的潛台詞。

原PO發文表示，好友最近跟一個女生告白，但女生說了，「你很完美 但我不配」請問這是什麼意思呢，有沒有有經驗的兩性專家，或是有經驗的鄉民可以分析一下？

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▲很多網友認為，這句話真正的意思其實是「你不配」。（圖／取自免費圖庫pakutaso）



網友在推文中表示，「難道要說實話你是個廢物然後被分屍嗎」、「委婉的拒絕，翻譯就是滾遠點」、「女生的話要倒著聽，意思就是我很完美，你不配」、「反著看你就懂了：你這垃圾配不上老娘，滾吧！」、「翻譯：恁祖嬤我很完美，你不配」、「一般說出缺點，對方會認為只要改進還有機會，但是當說完美時不代表真的完美無缺，而是你不管再做什麼都沒意義」。

▲有人認為，就算你條件很好，也不等於一定要跟你交往。（圖／pixabay）



也有網友認為，「你條件好但我就是不喜歡，怎樣」、「其實有時候女的真的沒這個意思，所以只好這樣說」、「就是你太好了，找不到缺點也是一種缺點，跟太優秀的人在一起也是一種壓力好嗎」？

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