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無業搭車到麥寮找工作！賊路邊偷車後悔歸還　半路遭警搜捕逮回

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記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣臺西警分局橋頭派出所昨（23）日下午1點接獲許姓民眾報案，表示前一天停放空地的車不見了，員警抵現場調閱監視器確定車輛遭一名男子偷竊。橋頭派出所所長立即擴大調閱周邊監視器系統，沿線審查失竊車去向，最後在民眾報案後三小時即圍捕逮獲竊賊，訊後將張姓竊嫌依《竊盜罪》移送法辦。

▲張嫌最後在距竊車處十公里的臺西鄉蚊港村產業道路遭逮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲張嫌最後在距竊車處十公里的臺西鄉蚊港村產業道路遭逮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

橋頭派出所在確定車輛遭竊後，由所長吳明彰立即召集同仁組成專案小組，調閱周邊監視器系統，發現竊嫌為一名年輕男子騎乘腳踏車前來竊取，並發現該嫌使用腳踏車也是竊取而來，竊嫌竊得自小客貨車後，多次往返斗六、虎尾等地並再度進入臺西分局轄區。

橋頭派出所所長吳明彰立即率員查緝，並通報分局勤務指揮中心調派線上警力攔截圍捕，最後由橋頭派出所警員王明泉、潘慶翰於當日下午4點20分在臺西鄉蚊港村產業道路發現失竊車輛及竊嫌，立即以前後包夾及支援優勢警力壓制將竊嫌緝捕，現場查獲張姓竊嫌（21歲、無前科），警方訊後將其依《竊盜罪》移送雲林地檢署偵辦。

據了解，張姓竊嫌居住斗六，因為無業而搭車到麥寮六輕找尋工作機會，疑一時鬼迷心竅，先偷了腳踏車，再偷汽車，卻因為做賊心虛看到警車心生恐懼。

張嫌23日竊車當晚回到斗六，疑似感到懊悔想將車開回麥寮鄉竊車處返還，卻不熟悉路況，後來發現有警車尾隨便四處亂開，最後在距竊車處十公里的臺西鄉蚊港村產業道路遭逮。


失竊車主接獲警方通知已尋回車輛時大吃一驚，對於警方於報案後不到4小時，就找回失車大讚員警積極迅速辦案熱忱，對警察效率給予高度肯定。雲林縣警局局長朱宗泰及臺西警分局長張文峰、警友顧問團團長康正宗立即到橋頭所慰勉有功同仁，對於員警神速攔截圍捕，發揮合力勤務效能，成功破獲汽車竊盜予以肯定。

▲張嫌最後在距竊車處十公里的臺西鄉蚊港村產業道路遭逮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲橋頭派出所警員王明泉、潘慶翰於當日下午4點20分在臺西鄉蚊港村產業道路發現失竊車輛及竊嫌，立即以前後包夾及支援優勢警力壓制將竊嫌緝捕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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