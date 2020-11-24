高雄市研考會最新民調：陳其邁施政滿意度6成　66％市民感到光榮

▲高雄市長陳其邁。（資料照／高雄市府提供）



記者陶本和／台北報導

高雄市政府研考會23日公布最新民調，根據調查結果顯示，在高雄市長陳其邁的施政滿意度方面，有6成市民滿意陳其邁市長的施政，有高達66%高雄人感到光榮，且有62％市民對未來發展充滿信心。

根據高市研考會委託「山水民意研究公司」進行的市府施政滿意度調查顯示，市長陳其邁的施政滿意度高達6成，有66%市民感到光榮，且有62％市民對高雄未來充滿希望。

不過，這施政滿意度數字與24日一家民間基金會所公布、同樣也是委託「山水民意研究公司」所進行六都市長喜好度的民調結果，卻未能呈現正比。

研考會指出，陳其邁率領的新市府團隊上任至今3個月，每天深入基層傾聽民意，同時以有效率、肯負責的態度認真打拼、解決問題，並且與時間賽跑，加緊速度拼市政，經過兩個多月，從各項施政滿意度及支持度超過6成，可以看見市府獲得市民肯定，其中「仁武產業園區興建」更有65%民眾滿意。

▲高雄仁武產業園區。（圖／高雄市經發局提供）

此外，研考會也強調，在前高雄市長韓國瑜執政期間，在108年10月份的調查中，市民光榮感55％，但在陳其邁上任後3個月，就提升到66%，可見在陳其邁領導下，新團隊讓高雄人更感到光榮。

糕雄研考會此次所公布民調是委託山水民意研究公司進行，訪問對象為設籍本市，20歲以上民眾；抽樣方法為隨機取樣；訪問日期為109年11月20日至22日；有效樣本為1072份；抽樣誤差為在95％的信心水準下，約 ± 2.99%；加權方式為依內政部人口資料，進行性別、年齡、教育程度加權，以符合母體結構。