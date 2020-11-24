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地方人士：六都市長民調失準　全台韓粉把氣出在他身上

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▲陳其邁市政總質詢,李眉蓁 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市長陳其邁。（資料照／記者吳世龍攝）

記者陶本和／台北報導

台灣民意基金會公布六都市長「不受歡迎」民調，高雄市長陳其邁以25.5%的比例敬陪末座，但對照日昨高雄市政府所做的團隊上任百日民調結果，完全不成正比。對此，高雄地方人士員直指陳其邁根本是遭到「無妄之災」，因為問題出在問卷題目的設計上，因為用全國範圍來調查首長喜好度，無法精準反應出各縣市市民的實際評價，反而只能顯示出縣市長的全國知名度而已。

地方人士指出，民間基金會所做的民調，是用全國範圍來調查六都市長的喜好度，完全無法精確呈現該市市民對市政的評價，反而是由佔多數的外縣市居民憑「印象」來決定；換言之，其實是侷限在市長在全國性媒體的曝光度而已。

地方人士進一步說明，因為這種設計方式有另一個嚴重的問題，在於決定選民印象的，不只是市長，還有市長的「對手」。相較於其他五都，高雄才剛經歷完罷免跟補選，再加上年初的總統大選，全台支持韓國瑜的民眾可說是把氣都出在陳其邁身上。「這才是這份調查真正正確的解讀方式」。

至於國民黨以相同的民調執行單位為理由，認可台灣民意基金會這份調查，地方人士認為這完全是「外行說法」，「民調分為信度和效度，問卷設計會決定信度的準確性，也是民調是否能真正探求到真實民意的關鍵」。該人士強調，由同一間公司執行，高市府研考會設計的就職百日滿意度調查，才是符合嚴謹民調設計要求的合格調查。

根據研考會23日公布的該份民調，跟台灣民意基金會24日公布的民調，同樣是委託「山水民意研究公司」進行；不過，研考會的結果顯示，高雄市民對於陳其邁過去3個月的施政，有66%高雄人感到光榮，且有62％市民對未來發展充滿信心，其中更有65%市民對「仁武產業園區興建」感到滿意，市長個人的施政滿意度更達6成。

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