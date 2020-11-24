台灣民意基金會／侯友宜是台灣人最欣賞的6都市長　展現2024潛能

▲新北市長侯友宜。（圖／記者陳煥丞攝）

政治中心／台北報導

「台灣民意基金會」24日發布11月全國民調報告，其中在「台灣人最欣賞的六都市長」方面，新北市長侯友宜奪下台灣人最欣賞的6都市長，而該基金會也讚賞侯友宜展現了挑戰2024總統大位的深厚潛能。

根據「台灣人最欣賞的六都市長」的民調數據，第一名至第六名依序為侯友宜（35％）、桃園市長鄭文燦（19.9％）、台北市長柯文哲（16.8％）、高雄市長陳其邁（9.6％）、台中市長盧秀燕（8.1％）、台南市長黃偉哲（2％）。

台灣民意基金會指出，侯友宜目前獨占鰲頭，其社會支持堪稱深厚結實，支持者勻稱地來自跨性別、跨世代、跨省籍族群、跨教育程度、跨行業和跨行政區域，甚至某個程度跨越政黨的界限。整體來看，侯的支持者眾，對他有敵意的人少，目前已經是一個「民意小巨人」，展現了挑戰2024總統大位的深厚潛能。

台灣民意基金會指出，鄭文燦在六都市長排行中位居第二，領先第三的柯文哲3個百分點，但落後侯友宜15個百分點。鄭文燦擔任桃園直轄市長近六年，大都專注地方事務，政通人和，不常與聞國家大事，平常也沒有顯著負評。他的社會支持目前主要來自民進黨和桃園市，有其侷限性；與侯友宜比相形失色，和柯文哲比互有領先，但整體來說有相對的優勢。



台灣民意基進會表示，柯文哲在6都市長排第三，落後侯友宜18個百分點，落後鄭文燦三個百分點，與前幾年不可一世的聲勢比，已現「長江後浪推前浪」的勢頭，不可不慎。他的社會支持主要來自44歲以下年輕、高教育、中產階級、民眾黨人，侷限性相當大。

至於陳其邁、盧秀燕和黃偉哲，台灣民意基進會認為，因為社會支持規模都在一成以內，整體而言，仍缺乏可觀的全國性知名度和欣賞度。未來要如何迎頭趕上？是一個嚴肅且迫切的課題。未來如果這樣繼續下去，可預見地，2022 地方選舉很可能將同時遭遇來自黨內外的嚴重挑戰。

這份民調為台灣民意基金會委託山水民意研究公司進行調查，在11月16、17日以全國20歲以上成年人為對象進行調查；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數2碼隨機方式抽樣，有效樣本 1070人；在95%信心水準下，抽樣誤差約正負3個百分點，調查結果依內政部最新人口統計進行加權，以符合母體結構。