LIVE／美軍印太「J2」少將結束3天秘密行程　1900搭專機離台

記者陶本和／台北報導

《ETtoday新聞雲》獨家掌握，美國海軍少將、印太情報總指揮官史達曼（Michael William Studeman）等人，22日傍晚搭乘專機降落松山機場，展開為期3天秘密訪問行程；訪團則秉持一慣低調，將於24日晚間7點，搭專機離開，《ETtoday新聞雲》將全程直播。

▲美國高層官員專機。（圖／記者張榮恩攝）



在《ETtoday新聞雲》獨家揭露，負責美國亞太地區軍事情報的海軍少將史達曼等人，在22日晚間搭乘專機降落松山機場後；《路透社》也跟進報導，不過由於本次訪問在各方都極度低調，因此台美官方至今雖然都未證實，但也未直接否認。

▲美國高層官員結束3天秘密行程，24日晚間將搭專機離台。（圖／ETtoday攝影中心）

民進黨立委林俊憲則表示，在此之前，今年美國已有衛生部長、國務院次卿兩位官員抵台，且全程都有事先公開，而他們來台的目的也都非常明確，都是攸關民生的公衛和經濟議題，較少政治意味。

林俊憲推測，這次訪台的美方官員一定是擔任極為敏感的角色，雙方所要洽談的議題也一定非常重要，必須親自訪台。而台美這樣「半公開」的做法，也是在為台灣提供安全保障。

此外，退役陸軍少將、國民黨前桃園市黨部副主委于北辰則認為，這次是現役軍人搭乘美國行政專機來台，確實很不尋常，只能說《台灣旅行法》在川普政府2018年3月16日簽署生效後，先前看到美國衛生部長阿扎、國務院次卿克拉奇等「文官」，現在間接證實「武官」也來台，證明這個法案簽署「不是簽假的」。

▼美國海軍印太情報總指揮官史達曼（Michael William Studeman）。（圖／翻攝自美國海軍官網）

