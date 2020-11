16歲少女創紀錄！　18個月「收1.08億粉」成TikTok第一人

▲TikTok網紅少女達梅利奧成為該平台首個粉絲破億的用戶。(圖/翻攝自推特/@charlidamelio)

記者葉睿涵/綜合報導

TikTok一名16歲的網紅少女達梅利奧(Charli D 'Amelio)以絢麗的編舞走紅,在短短的18個月內就收穫1.08億粉絲,並成為該平台第一個粉絲超過1億的創作者。

綜合外媒報導,這名來自美國東北部康乃狄克州(Connecticut)的舞蹈員在2019年5月上傳了第一支TikTok影片,同年,她重新改編了《叛徒》的舞蹈後,在TikTok一炮而紅。這是美國喬治亞州一名14歲少年哈蒙(Jalaiah Harmon)創作的舞蹈。

Congrats @charlidamelio, the first @tiktok_us creator to reach 100M followers! We're so proud of everything you've accomplished, what you've contributed to the TikTok community, and how you're continuing to use your platform to give back. https://t.co/yRMbPKftdZ pic.twitter.com/rx5nyHU3Yu