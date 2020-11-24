16歲少女創紀錄！　18個月「收1.08億粉」成TikTok第一人

▲TikTok網紅少女達梅利奧成為該平台首個粉絲破億的用戶。（圖／翻攝自推特／@charlidamelio）

記者葉睿涵／綜合報導

TikTok一名16歲的網紅少女達梅利奧（Charli D 'Amelio）以絢麗的編舞走紅，在短短的18個月內就收穫1.08億粉絲，並成為該平台第一個粉絲超過1億的創作者。

綜合外媒報導，這名來自美國東北部康乃狄克州（Connecticut）的舞蹈員在2019年5月上傳了第一支TikTok影片，同年，她重新改編了《叛徒》的舞蹈後，在TikTok一炮而紅。這是美國喬治亞州一名14歲少年哈蒙（Jalaiah Harmon）創作的舞蹈。

Congrats @charlidamelio, the first @tiktok_us creator to reach 100M followers! We're so proud of everything you've accomplished, what you've contributed to the TikTok community, and how you're continuing to use your platform to give back. https://t.co/yRMbPKftdZ pic.twitter.com/rx5nyHU3Yu — TikTok Creators (@tiktokcreators) November 22, 2020

在各種社交媒體上，很少有名人和影響力超過1億粉絲大關。達梅利奧是第一個在TikTok上達成這項目標的用戶。該短影音創作平台在po文中寫道，「我們為達梅利奧所取得的成就感到非常驕傲，但我們更為她對自己和TikTok持續而堅定的付出感到驕傲。」

為了慶祝達梅利奧突破記錄，TikTok將以她的名義捐贈10萬美元（約新台幣元）致力於促進舞蹈教育的美國舞蹈運動（American Dance Movement）。不過，在粉絲人數破億前，達梅利奧也曾經歷「掉粉風波」。在YouTube的真人秀影片中，她因為對替他們準備晚餐的廚師不禮貌，而被60萬粉絲退追蹤。

100 MILLION PEOPLE SUPPORTING ME!! I TRULY CANNOT BELIEVE THAT THIS IS REAL — charli d’amelio (@charlidamelio) November 22, 2020

達梅利奧在得知粉絲數破億後，在TikTok上對支持她的粉絲表示感激，「我真的不敢相信這是真的」、「TikTok和舞蹈對我的意義重大，沒有你們，就不會有今天的我。所以在這個特殊的里程碑上，我很感激你們所做的一切，我愛你們。」

達梅利奧的名氣也為她帶來不少的廣告合作，她不止登上了指甲油、化妝品、時尚品牌等廣告；今年2月，她還躍上了美式足球聯盟最重要的盛事超級盃（Super Bowl）的廣告，並和她的偶像珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）一起出演MV。

這些商業演出讓年僅16歲的她進帳400萬美元（約新台幣1.1億元），富比士資料顯示，她是TikTok上收入最高的名人之一。

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