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「不認敗選」川普對南海動武？　張競：已如政壇跛鴨

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▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

不認大選結果的川普會使出最後手段嗎？外界憂心可能對北韓、伊朗或大陸南海島礁，突發軍事行動？對此，台灣中華戰略學會研究員張競於三策智庫撰文指出，基本上無法改變政治命運，明年1月正式交接之前，「川普權勢崩盤，逐漸無人理會。當政治人物成為跛鴨後，就算有意報復，恐怕也難以如願興兵動武。」

近日，中外媒體、網路文章猜測川普團隊是否會「臨去秋波」，針對特定對象動用軍事武力，存心留個爛攤子？或是借由軍事行動，讓美國與特定對象國關係被停格定位在敵對狀態，緊縮限制拜登政府外交智囊所希望推動的多邊主義政策，並使得川普政府團隊可以留下不能被推翻的國際政治權力架構。

針對網絡流言，張競先從人事異動分析，首先，美國前國防部長馬克.艾斯培（Mark Esper）選後遭致火速撤換，「原因在於艾斯培堅持諸多美國國家安全政策底線，希望維持合情合理的軍事用兵決策程序。」看在川普身旁政策謀士眼中，艾斯培身居其位卻對總統制訂政策配合度不足，又過於堅持程序正義與行政倫理，對五角大廈所擬政策多方掣肘，因此不得不「請走」他。

▲▼美國防部長艾斯培。（圖／路透）

▲美國大選後，川普火速換掉前美國防部長艾斯培。（圖／路透）

張競認為，美國畢竟是個施政有章法，講求政治決策程序的強權大國，美國總統雖然具有統帥全球最強大軍事武力的合法權限，但美軍畢竟不是美國總統個人所擁有的私人武力，總統對外遂行任何軍事作為，特別是動用武力進行殺傷的作戰行動，整個決策過程其實受到許多法律與政治程序的約制。

張競強調，「美國總統可因應緊急狀況，針對威脅情勢遂行軍事行動；不過這並不代表美國總統具有無盡合法權限，可任意對外發動戰爭，這兩者間具有重大差別。」艾斯培反對運用軍事武力來處理國內社會動亂事件，與川普在阿富汗撤軍議題上意見相左，讓川普覺得下達的行政命令無法獲得貫徹，大選後火速將其解職，換上親信即原先任職於國家反恐中心（NCC）主任米勒（Christopher C. Miller）代理。

外界認為，將決策機制上礙事者除去後，川普是否可以推動所有政策，貫徹政治意志，甚至發動戰爭？或刻意留難題給繼任者傷腦筋？張競分析，「川普整肅五角大廈政務官員幅度相當驚人，繼前國防部長艾斯培離開後，負責美國政策事務的代理副部長安德森（James Anderson），負責情報事務的助理部長克南(Joseph Kernan)，再加上艾斯培的幕僚長斯圖爾特（Jen Stewart）都火速辭職，這種人事震蕩規模對於維持美國國防部日常政務運作來說，是極為嚴厲的挑戰。」

目前，美國國防部高階將領有40%空缺，張競指出，「若想馬上協助川普總統對外興兵動武，恐怕更難如登天。繼任者能否迅速上手，理解整個政務運行常軌，維持國防政務平穩運作，備受各方質疑。」

▲▼川普。（圖／路透）

▲川普如想動武，依照各方情勢，張競認為相當困難。（圖／路透）

如果川普執意動武？張競分析，首先，不論美國總統對外運用軍事武力，透過武裝衝突達成政治目的時，其實必須與國會領袖，特別是特定委員會重量級委員事先溝通，才可獲得背書與支持。就算是在軍事行動計劃整個過程中，總統也必須遵循既定程序，事先發佈作戰訓令，並責成負責擔任主任務部隊的特定戰區或是作戰領域指揮官，開始進行各項計劃作為與協調作業。

張競進一步指出，美軍進行軍事作戰相當重視各項作戰支援作業，從集結兵力、先期作戰、情報監偵到後勤支援，無論是擔任主任務部隊的戰區內聯合作戰部隊兵力，還是特定作戰領域內的聯合作戰部隊兵力，都必須仰賴其他戰區或是作戰領域的特殊作戰能力與作業能量，因此整個計劃將十分綿密與複雜。如果想完全保密，其規模就會被限制；否則，行動很難瞞天過海，不讓外界察覺。

最後，張競強調，假設川普總統在此時存心惡搞，針對北韓、伊朗或者是大陸南海島礁，突然發動軍事行動，在整個過程中，若不是師出有名，恐怕會受到各種阻力。

特別是美國再發動軍事行動，或多或少必須協請區域盟友支援，或是讓盟友提供適當海空域，美軍得以穿越實施戰略機動；或是從盟友領土發動軍事行動。而在川普大勢已去，未來美國政策未明時，又有哪個盟國願意來淌這渾水，為這個政治盲動軍事衝動來助陣背書？

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