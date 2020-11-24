馬保國：閃電五連鞭只是表演　傳統武術是「殺人技」不能亂用

▲馬保國接受採訪，痛批對方沒武德。



記者蔡紹堅／綜合報導

「渾元形意太極」掌門人馬保國先前曾說要淡出武林，但最近卻頻繁接受採訪，在談及成名絕技「閃電五連鞭」被大量網友嘲笑，甚至做成搞笑影片時，他鄭重表示，「閃電五連鞭」只是一個表演，實戰打法不同，「傳統武術並非不能打，而是因為屬於殺人技，輕易不能用！」

馬保國接受陸媒採訪時，首先說出了5月與業餘搏及愛好者王慶民對戰30秒內被擊倒3次的幕後故事，他指出，在那場比賽之前，他已經很久沒參加過比賽了，而那場比武他原本的對手是位年紀相當，70歲的老人，可沒想到，在比武開始前，對手竟換成了一個年輕人。

▼馬保國絕技「閃電五連鞭」被做成搞笑影片。



馬保國提到，開打前夕，對方的師傅曾與他對話，說大家都是練習傳統武術的，都是自己人，點到為止，所以上賽場後，他就是以點到為止，放慢速度在比賽，可沒想到對方動真的，「武林怎麼變成這個樣子了！」

馬保國被痛打的影片在網路上瘋傳後，大批網友批評他是騙子、假大師，還將他的成名絕技「閃電五連鞭」做成搞笑影片。

對此，馬保國表示，「閃電五連鞭」只是一個表演，實戰時候不是這個打法，「實戰時候不可能打五個鞭，『鬆、活、彈、抖、閃電勁』，你的勁在幫我打你，大多時候一個動作就結束戰鬥了，根本不需要再打第二鞭和第三鞭！」

最後，馬保國也強調，「傳統武術並非不能打，而是因為屬於殺人技，輕易不能用！」

▼馬保國今年5月與人約戰，被打成豬頭 。（圖／翻攝微博）

