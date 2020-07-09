武術大師一直被打爆　陸武術協會：禁止「自封大師」打不分項比賽

▲馬保國30秒內被人擊倒3次，最後陷入昏迷。



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸「渾元形意太極門」掌門人馬保國5月與一名業餘搏擊愛好者對戰，30秒內就被擊倒3次，最後更被KO陷入昏迷，引起了輿論對「假大師」亂象的批評。大陸武術協會為了杜絕亂象持續發生，近日發布了《關於加強行業自律弘揚武術文化的倡議書》，要求武術人不能「自封大師」，不可參加不分項目、級別的賽事，也不得利用「拜師收徒」斂財。

▼馬保國被打得鼻青臉腫，聲稱自己只是「點到為止」，否則能將對方打到骨折。（圖／翻攝澎湃新聞）



大陸武術協會指出，為了更好的弘揚中華傳統武術，杜絕「假大師」和惡意炒作等不良行為發生，發布《關於加強行業自律弘揚武術文化的倡議書》，著重強調武術人要弘揚社會主義核心價值觀，提升武德修養，遵守職業道德，科學強身健體，傳遞正能量。

《關於加強行業自律弘揚武術文化的倡議書》對近期受到批評的武術界亂象作出許多規範，內容如下：

「堅決不得隨意自創拳種和門派，互相間應彼此尊重、真誠交流，不得惡意攻擊和歧視。」

「武術人要根據《中國武術段位制》來評價武術水平，堅決杜絕自封『大師』『掌門』『正宗』「嫡傳」等稱號！」

「支持習武者參加武術競技比賽和交流，但不得參加不分項目、性別、年齡、體重級別等不規範賽事活動！」

「嚴禁習武者以『拜師收徒』『賀壽慶典』等為名斂財，進行惡意炒作騙取錢財等違法違規活動。」

▼馬保國展示絕招「閃電五連鞭」，表示能用於實戰。

