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「太極宗師」馬保國重出江湖！PK「袈裟老衲」被如來神掌狠打臉

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記者蔡紹堅／綜合報導

「渾圓形意太極」68歲掌門人馬保國先前被業餘搏擊手30秒內擊倒3次，銷聲匿跡一段時間。他近日重出江湖，參加一間武館的開幕活動，與一名「袈裟老衲」打表演賽，展示「接化發」絕技，但過程並不順利，被「老衲」的「如來神掌」打了好幾下臉。

馬保國18日出席江蘇張家港龍騰武院的開幕活動，他首先上台表演了渾圓形意太極的「接化發」絕技，還特別放慢速度，要讓觀眾了解中國傳統武術的博大精深。

▼「袈裟老衲」用如來神掌對付馬保國。（圖／翻攝微博）

▲▼「太極宗師」馬保國重出江湖！被「袈裟老衲」如來神掌狠狠打臉。（圖／翻攝微博）

接著，馬保國說要用實戰來展示「接化發」絕技，與一名「袈裟老衲」交起手來，並快速往「老衲」的臉上打了好幾下。不過，「老衲」也不是省油的燈，隨即用「如來神掌」往馬保國的臉上回敬，兩人有來有回，不分勝負。

表演賽結束後，馬保國又拿起麥克風，說要簡單說兩句，他表示，比武切磋，要點到為止，因為傳統功夫如果真動手，是要傷人的，「中國傳統功夫有民族精神，內功的歷史有5千多年，內練可以健身，外練可以搏擊，最重要的是，有陰陽太極的原理，這個問題比較複雜，我在這講不清楚！」

馬保國與老衲交手的影片在網路上曝光後，引來許多大陸網友的留言，不過幾乎都是取笑、謾罵的，「好傢伙，太陽馬戲團都倒了，他還營業呢！」「這場面也太尷尬了，台下的人全都在笑。」「臉皮的厚度不可思議呀！」「騙吃騙喝的江湖老騙子。」

▼馬保國用「接化發」絕技攻擊老衲的臉。（圖／翻攝微博）

▲▼「太極宗師」馬保國重出江湖！被「袈裟老衲」如來神掌狠狠打臉。（圖／翻攝微博）

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