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「無語良師」湯少藩圓最後心願！慈大醫學生大體前合十90度鞠躬

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▲▼慈濟大學醫學系學生以最恭敬的心,用90度鞠躬雙手合十，敬祝所有無語良師教師節快樂。（圖／慈濟大學提供，下同）

▲▼慈濟大學醫學系學生以最恭敬的心,用90度鞠躬雙手合十，敬祝所有無語良師教師節快樂。（圖／慈濟大學提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

無語良師用身體教導學生人體的奧妙，用大捨、大愛奠定未來醫學生涯中重要的基礎，慈濟大學醫學系三年級和後中醫學系一年級學生28日為大體解剖學12位無語良師舉辦教師節感恩活動，大家以最恭敬的心走向無語良師，用90度鞠躬雙手合十，敬祝所有無語良師「教師節快樂！」

每堂課前默禱，還有下課前的感恩，一星期超過20小時的學習，大體解剖課程傳授的不只是專業，還有結合生命教育和感恩的課程。今年大體解剖學12位無語良師為張德明、王鳳玉、胡榮助、林宜柔、湯少藩、陳田蜜智、陳政文、雲壽美、賴淵宗、王林金桂、林正楠、張晶玉。暑假期間醫學生分組到老師家中進行家訪，從家屬口中了解老師捐贈大體的心願。每一位老師都有精彩的人生故事，在解剖台上，學生學的不只是有形的身體，還從老師身上學到無私奉獻的精神。

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▲▼慈濟大學醫學系學生以最恭敬的心,用90度鞠躬雙手合十，敬祝所有無語良師教師節快樂。（圖／慈濟大學提供，下同）

其中湯少藩老師的生命故事，也令人動容。1941年日軍侵華打到湯少藩的家鄉江西時，湯少藩才14歲，他滿腔熱血想要救國因此投筆從戎，大陸撤守隨國軍來到台灣，1969年湯老師與陳光蓮結婚，終於在台成家立業。政府開放大陸探親後，湯少藩帶著陳光蓮回到江西老家，並為家鄉捐錢修路。

喜愛讀書寫作的湯少藩老師，74歲才開始學電腦，從文字整理到編制畫刊等，並當選第六屆「資訊爺爺」。2003年成為慈濟三合一志工， 2009年莫拉克颱風記錄下許多珍貴畫面，時任屏東縣縣長曹啟鴻曾如此介紹湯老師：「我和他碰到最多次，每一次在慈濟的場合，看到他雖然年紀很大，揹著一台攝影機全程紀錄，令人感動。」湯老師於2016年12月11日往生，家屬依其心願將身體捐贈給慈濟大學。

▲▼慈濟大學醫學系學生以最恭敬的心,用90度鞠躬雙手合十，敬祝所有無語良師教師節快樂。（圖／慈濟大學提供，下同）

活到老學到老的無語良師湯少藩。

一杯茶，還有各式各樣的點心，醫學生向家屬打聽老師喜愛的食物，在教師節這天感恩老師。醫學系盧品叡同學表示，湯老師一生都在不斷學習，74歲才開始學電腦，甚至還出書學攝影，即使現在年輕人也不見得會這些。「很感謝老師願意將自己的身體奉獻給我們學習，很開心在醫學之路有幸遇到老師，老師不只用身體做為榜樣，老師的身教和言行也給我們醫學之路很大的影響。」盧品叡同學說。

醫學系何王均同學認為，大體解剖學不只是一門課，無語良師更是人生典範，老師體貼他人，回饋社會，將會好好學習老師的精神，以感恩的心，參與老師人生最後一段愛的旅程。

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