台中夜唱「搭電梯消失半小時」　女大生再也不敢去：20人都是證人

▲原PO說，事發之後都不敢再去那邊夜唱。（示意圖／翻攝免費圖庫pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

「那次就是我最後一次去那邊唱…」一名女網友分享大學時期到台中一間KTV唱歌，結果搭電梯遇到怪事，當天將近20個人都是證人。對此，其他人也都說該處很陰，「這裡不意外呀，盡量不要去」；也有當地人表示，「那裡不算特別可怕，尤其比起台北某著名舊商業大樓，那真的還好。」

當事人23日在「靈異公社」臉書社團說，讀大學時總喜歡約夜唱，一定要天黑的時候進去，一路唱到太陽出來；那天她印象非常深刻，大家唱得很開心，約莫在凌晨3、4時，大家都累了想說要回家，一群人分兩批坐電梯下樓。

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「我們這一批的大概5個人而已，其他人已經先到一樓等我們了」，原PO回憶，當下也告知樓下的人他們進電梯了，其中一名男生提議，「欸，我們坐去頂樓看看好不好」，由於其他人也沒有意見，於是電梯就到了最上層，打開後就只是個木板擋著而已。

原PO表示，大夥兒沒趣，就按了一樓準備和大家會合，但電梯到4樓時卻自己打開，一片漆黑而且伸手不見五指，當下他們也不知道要害怕，就拿出手機打開內建的手電筒照，一照卻無盡頭，感覺很深很深、很大很大。

▼原PO分享搭電梯遇到的怪事。（示意圖／翻攝免費圖庫pxhere）

原PO指出，其中一名女生害怕一直按關門，卻關不起來，後來電梯門才緩緩關上並到一樓，一出電梯，看到第一批下樓的人臉非常臭，「你們是怎樣？坐個電梯坐快半小時？」

「我們解釋我們也不過在裡面5分至10分鐘而已，哪來的快半小時？」原PO說，另一名男生跳出來說，「你們電梯就一直停在4樓，大家打電話給你們，全部都語音信箱！」她表示，他們默默都不說話，就當作沒這件事情趕快回家了。她也回覆網友的問題強調，當天將近20人都是證人。

結果一名男網友竟是當時其中一名當事人，他留言，「 我只知道在下面等很久，我好像記得我還坐電梯上去找妳們找不到人！」原PO回，「太可怕的經驗了，媽呀，那次就是我最後一次去那邊唱，之前超愛去都無感，唯獨那次遇到，再也不去。」

▼原PO說，事發之後都不敢再去那邊夜唱。（示意圖／翻攝免費圖庫pixabay）

也有人紛紛分享在該處遇到怪事，「我也曾獨自一人搭電梯赴約去唱歌，電梯一打開就是伸手不見五指的樓層，當時我全身都涼了，電梯也關不起來，就這麼開著，後面才慢慢關起來」、「曾經朋友半夜約唱，然後一個人坐電梯上去結果停在4樓，怎麼按都沒反應，只好一個人走出去默默地走樓梯去樓上。」

一名網友回憶，「我和同事去唱歌好幾次一起上去都沒問題，有一次我晚到自己上去，按了8樓後放空，結果打開我踏出去是一大片空曠黑漆漆的，往右看逃生門的綠燈一閃一閃的，我快退回電梯看了一下樓層在頂樓，快點按關門，再按一次8樓才到KTV，從此我絕對不會自己一個人坐那裡的電梯。」

許多人留言，「那個KTV真的超多故事」、「上次去那邊唱歌，搭電梯一直莫名起雞皮疙瘩」、「我第一次就很不舒服，後來朋友約那我都不去」、「我去沒遇到過欸，而且以前大家約唱歌都在那邊。」

也有當地人說，「那棟裡面本身就很精彩，但是鬧鬼的消息倒是不多，因為我個人是覺得祂們只是想要一個棲身之所而已，不是要害人，而那裡的環境很適合祂們躲藏，很多這種舊大樓都是一樣的情況，那裡不算特別可怕，尤其比起台北某著名舊商業大樓，那真的還好。」