美炸！2020勤美誠品綠園道聖誕節登場　四大特色看過來

▲2020台中勤美誠品綠園道聖誕節登場。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

各地聖誕節活動陸續登場，台中最受期待的勤美誠品綠園道聖誕活動，今年與台中綠光+marüte藝廊合作，邀請來自大阪的木雕藝術家「Kenzi Murabayashi」設計出「聖誕快樂送 Santa Express」原創角色，包括聖誕老公公、紅鼻子馴鹿負責騎著快遞車穿梭各地為消費者配送明信片，還有負責管理禮物的小精靈、 由心意聚集而成的禮物人，以及總是唱著聖誕歌的聖誕樹人。

▲2020台中勤美誠品綠園道聖誕節有四大特色。（圖／記者游瓊華攝）



勤美誠品綠園道表示，今年體恤大家無法與國外親朋好友共度佳節，於正門口設置了祝福飛行機造型的聖誕明信片商店，除了首度開放國際寄送服務，更特地將國外最知名的聖誕街景帶來現場，讓你的心意無邊界。

聖誕明信片款式共推出17款，包括可郵寄15個國家地區的國際配送款，可組裝成立體飛行機的明信片，還有期待你回信款，此外更與五位藝術家 包括高妍 GAO YAN、Shihyu illustration、吳怡欣yihsin wu、Pic.Nic、Deer Jan illustration合作推出假裝出國款，包括日本、英國、美國、法國、冰島五大聖誕節必訪的景點，將這些國外景點利用投影科技實景互動，祝福飛行機內免費登機，一秒就可飛出國！

▲▼2020台中勤美誠品綠園道聖誕節。（圖／記者游瓊華攝）



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