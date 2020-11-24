「精通英文」只值30K？他嘆語言專業不值錢　網點破真相：已變標配

▲多數大學生都具備基礎英文能力。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者黃可昀／綜合報導

英文是國際語言，台灣的教育也相當注重語言教學，但現在精通英文對工作來說仍有加分嗎？一名網友表示，他最近找工作發現，不少職缺都對語言能力有特別要求，必須和外國人流暢對談，但他接著往下看待遇，「一堆薪水開3萬初，X的才3萬初不如來學客家話。」

原PO在PTT表示，他發現很多職缺都有個共通點，雇主會特別注重應徵者的語言能力，不少公司有和外國客戶聯繫的需求，所以員工必須會讀、寫全英文信件，這看似一項加分的技能，應該能得到不錯的待遇，想不到薪資欄卻寫著3萬多，讓他不禁懷疑「精通英文值多少薪水？」難道現在英文好已經不能算是加分條件？

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▲會英文不足以構成加薪條件。（示意圖／記者張一中攝）



網友指出，現在會英文已經不稀奇，幾乎成了「標配」不太會特別加分，想靠語言提升薪水的人最好多學個第二外語，「現在英文已經變成基本要求了」、「現在誰還不會英文啊，不值錢了」、「英文精通、有第二外語佳28K，大概是這樣吧」、「北部飯店櫃台要求日文英文+大夜，大概32000」、「英文現在也不值錢，已經變標配了」、「精通英文已經是最基本的了，現在想要值錢可以考慮西班牙文。」

此外，也有人提到普遍台灣人的問題都是擅長英文聽、讀，不太敢開口說或是寫出架構完整的英文e-mail，加強英文說、寫的部分會比較有優勢，「聽讀精通比較廉價，說寫精通比較值錢」、「總之就是口說練好，英文mail也要寫得好，才能拿到好薪水」、「專業比語言重要多了，現在大學生大部分讀、寫都不錯，聽、說不行而已。」